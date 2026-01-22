Rivoluzione su Rai 1: nel mirino dei vertici finiscono Tale e Quale Show di Carlo Conti, The Voice di Antonella Clerici e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci

Una riorganizzazione profonda, ma prudente. La Rai starebbe studiando una revisione della propria offerta di intrattenimento con l’obiettivo di consolidare (e non logorare) il trittico di programmi che negli ultimi anni ha garantito ascolti solidi e riconoscibilità al prime time dell’ammiraglia.

Stiamo parlando di Tale e Quale Show di Carlo Conti, The Voice di Antonella Clerici e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Una riflessione che nasce da un’esigenza chiara: evitare l’effetto saturazione, già visto in passato, quando il successo reiterato ha finito per indebolire format vincenti.

Tale e Quale Show di Carlo Conti verso la sospensione

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, il primo titolo sotto osservazione sarebbe Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti che occupa stabilmente l’autunno di Rai 1, affiancato negli ultimi anni dallo spin-off Tali e Quali, condotto quest’anno per la prima volta da Nicola Savino.

Pur mantenendo buoni risultati, il format comincia a mostrare più di qualche segnale di stanchezza. Tali e Quali è settimanalmente battuto dal torneo dei campioni de La Ruota della Fortuna mentre l’ultima edizione dello show originale non ha lasciato il segno con le sue performance, risultate nell’ultima stagione più imbarazzanti che stupefacenti.

Da qui l’idea – a quanto pare condivisa dai vertici Rai e dallo stesso Conti che è anche autore di Tale e Quale Show – di preservare il programma con una pausa strategica. L’ipotesi allo studio è lo slittamento dell’edizione principale alla primavera 2027, se non oltre, concedendo allo show un vero e proprio “anno sabbatico”.

L’obiettivo è duplice: ricreare attesa nel pubblico e rinfrescare il meccanismo, dalla giuria al cast, tornando a una selezione di celebrità di forte richiamo come nelle prime edizioni.

Dunque, Tale e Quale Show non dovrebbe andare in onda nel 2026 ma questo non fermerà di certo Carlo Conti, anzi. Il conduttore starebbe studiando la formula di una nuova trasmissione, ancora top secret.

Cambiamenti a The Voice e Ballando con le Stelle

Oltre a Tale e Quale Show, la Rai starebbe valutando anche il ritorno di una versione “classica” di The Voice, dopo anni di declinazioni di successo come The Voice Senior e The Voice Kids. Quest’ultima versione, tra l’altro, sta dimostrando una sorprendente solidità negli ascolti, reggendo il confronto con un colosso come C’è Posta per Te.

L’idea allo studio sarebbe quella di rilanciare The Voice in una formula rinnovata, con un premio di forte richiamo: la possibilità per il vincitore di accedere direttamente al Festival di Sanremo. Un’operazione che rafforzerebbe il legame tra Rai 1 e la kermesse musicale, ma che richiederà valutazioni attente nei prossimi mesi.

Sul fronte del sabato sera, resta saldo Ballando con le Stelle. In attesa del nuovo show primaverile di Milly Carlucci – che dovrebbe ispirarsi ad un classico come Canzonissima – il dance show tornerà regolarmente in autunno. La principale novità per Ballando sarà il trasferimento nei nuovi studi di Saxa Rubra, anche se a quanto pare non si esclude una revisione della giuria, elemento che da sempre alimenta il dibattito attorno al dancing show.

Una strategia, quella della Rai, che punta meno sulla quantità e più sulla durata dei successi, nella consapevolezza che anche i format più amati hanno bisogno di essere ripensati per continuare a funzionare.