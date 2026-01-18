Milly Carlucci, il nuovo show in primavera: “Ci sono un paio di titoli in ballo”

IPA Milly Carlucci

Circolano diverse indiscrezioni riguardo a uno show condotto da Milly Carlucci in primavera, proprio quando va in onda la fase del Serale di Amici di Maria De Filippi al sabato. La conduttrice torna quindi in onda con un programma, ma ci sono diversi titoli in ballo e non c’è ancora nulla di certo al 100%: dovrebbe trattarsi di uno show musicale, stando alle parole di Williams Di Liberatore, Direttore del Prime Time Rai.

Milly Carlucci, lo show musicale in primavera

Dopo le diverse indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, a confermare l’arrivo di un nuovo progetto affidato a Milly Carlucci in primavera è stato Williams Di Liberatore a Il Mattino. “Ci sarà un nuovo programma e sarà di sabato sera. Da qui a una settimana andremo a definire proprio quelle che sono le componenti del programma, ci sono un paio di titoli in questo momento in ballo. In ballo non nel senso che si tratta di ballo, eh. Potrebbe essere un talent e potrebbe avere una forte componente musicale. Sarà un talent musicale dove i talenti saranno a disposizione delle canzoni”.

La Carlucci avrebbe voluto puntare su un programma con richiami a Canzonissima, ma il budget è limitato. Basti pensare che Ballando con le Stelle trasloca dalla prossima edizione: la Rai, con la volontà di risparmiare, ha deciso di non rinnovare il contratto d’affitto all’Auditorium del Foro Italico. Dunque, anche per lo show musicale non dovrebbero essere stanziati grossi budget, e il che non convince del tutto, considerando che si sfiderà con il Serale di Amici, da sempre punta di diamante della programmazione primaverile di Mediaset.

La sfida con Maria De Filippi

Milly Carlucci si ritrova (di nuovo) contro Maria De Filippi: accade praticamente ogni anno con Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales, e nell’eterna sfida del sabato la conduttrice di Mediaset ha sempre vinto. Non solo: anche con C’è Posta per Te sta dando del filo da torcere ad Antonella Clerici, nonostante The Voice Kids rientri tra i programmi ben confezionati in televisione (così come la versione Senior, praticamente ineccepibile, un format che funziona bene e che appassiona milioni di spettatori).

La stessa Clerici ha parlato della rivalità storica della Rai contro Mediaset proprio per i programmi di Maria. The Voice Kids va infatti in onda al sabato in questa edizione, una scelta della Rai: alla Clerici spetta il compito di difendere il suo prodotto. “Questa non è ovviamente una scelta mia, ma della mia azienda, che da 40 anni è la Rai. Me l’hanno chiesto e io ho accettato, perché come dico sempre, i conduttori di lungo corso sono quelli che devono rischiare di più, perché abbiamo tante ore di televisione alle spalle”.

Su Maria De Filippi non ha alcun dubbio: “C’è Posta Per Te è sicuramente il programma più forte di Mediaset, non penso che esista uno show più forte di quello, Maria in quello è bravissima. Sono consapevole di non poter vincere o avvicinarmi ai suoi risultati. Cerco di fare del mio meglio, la mia bella figura e di difendere il mio prodotto, perché The Voice per me è il programma migliore che ha la Rai”. Riuscirà quindi la Carlucci nell’intento di smuovere le acque dei dati di ascolto del sabato sera a favore della Rai?