Anticipazioni The Voice Generations del 20 marzo: ultime Blind Auditions prima della finale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Antonella Clerici

The Voice Generations, lo spin-off di The Voice che unisce famiglie, colleghi e amici, è tornato a prendersi il venerdì sera di Rai 1, confermandosi uno di quei programmi capaci di unire spettacolo e sentimento in modo quasi naturale. In onda in prima serata ogni venerdì, il talent è guidato ancora una volta da Antonella Clerici, volto rassicurante e autentico che accompagna il pubblico tra storie e performance. Accanto a lei, una giuria amatissima composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek e dalla coppia Clementino e Rocco Hunt, pronta a contendersi i concorrenti a colpi di emozioni. Ed è proprio ora, con l’ultimo imperdibile appuntamento con le Blind Auditions prima della finale, che ci si gioca il tutto per tutto.

The Voice Generations, le anticipazioni del 20 marzo

The Voice Generations entra finalmente nel momento più delicato e coinvolgente della sua seconda edizione e lo fa con una puntata che ha tutto il sapore di una svolta definitiva. Venerdì 20 marzo, in prima serata su Rai 1, il talent guidato da Antonella Clerici arriva infatti alla conclusione delle Blind Auditions, quella fase sospesa tra sogno e tensione in cui tutto è ancora possibile ma ogni scelta inizia a pesare davvero. Ed è proprio qui che il racconto si fa più intenso, perché se nelle prime puntate c’era spazio per la sorpresa, ora entra in gioco la selezione più dura.

Come sempre i coach, seduti sulle loro celebri poltrone rosse, daranno le spalle ai concorrenti e, senza vederli in volto, dovranno scegliere se voltarsi oppure no basandosi esclusivamente sulle loro voci e sulle emozioni che sapranno suscitare.

Sulle celebri poltrone dei giudici ritroviamo dunque Loredana Bertè, Arisa, Nek, e l’inedito duo formato da Clementino e Rocco Hunt: anche nell’ultima puntata delle Blind Auditions, una delle fasi più amate dai telespettatori, i coach sceglieranno se premere il pulsante e girarsi a scoprire chi si nascondeva dietro la performance appena ascoltata, oppure se continuare a dargli le spalle.

A rendere questo format così speciale però è senza dubbio il suo cuore emotivo: non si tratta solo di talento infatti, ma di legami, con famiglie che cantano insieme, amici di una vita, coppie unite dalla musica e dalle esperienze condivise.

Anticipazioni The Voice 20 marzo, arriva la temibile fase del Cut

Nella terza puntata di The Voice Generations cambia tutto perché il tempo delle prove è finito e quello delle decisioni è diventato inevitabile: nella puntata del 20 marzo ogni scelta dovrà essere ben ponderata, perché da qui si costruirà la strada verso la finale che è ormai dietro l’angolo. Dopo questa puntata, le squadre saranno complete e inizierà la vera competizione, quella che porterà solo dodici concorrenti a contendersi la vittoria nell’ultimo appuntamento del 27 marzo.

I coach cercheranno come sempre non solo belle voci, ma gruppi capaci di emozionare, di raccontare qualcosa di unico, di lasciare il segno anche dopo pochi minuti.

E non è detto che non verrà utilizzato anche il super potere di questa nuova edizione di The Voice Generations, ovvero il Super Blocco: ogni coach ne ha a disposizione solo uno per l’intera fase delle Blind e può usarlo per impedire a un altro giudice di portare un gruppo nel proprio team.

Al termine della puntata ogni coach dovrà aver formato una squadra di 7 elementi, ma subito dopo scatterà il temobile Cut, il momento più cruciale del format in cui ciascun giudice sarà costretto a sceglierne solo 3 concorrenti, eliminando gli altri 4 per portarne in finale solo 12.

Quando e dove vedere The Voice Generations

La nuova puntata di The Voice Generations va in onda venerdì 20 marzo su Rai1, alle 21,30 e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Lo show è visibile in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Lo spettacolo è visibile anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale e le clip che via via vengono rilasciate sui canali ufficiali dedicati al programma.