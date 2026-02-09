San Valentino per Lui e per Lei. 15 regali per celebrare l’amore a 10, 20 e 30 euro

La festa degli innamorati è sempre più vicina, vediamo i migliori regali di San Valentino per lui e per lei per far felice il partner senza spendere una fortuna

I regali di San Valentino per lui e per lei a meno di 30 euro

San Valentino si avvicina e la serata più romantica dell’anno deve essere festeggiata come si deve. Se nella lista delle cose da fare avete spuntato il menù della cena e la scelta dell’outfit, rimane da affrontare uno degli aspetti più difficili: il regalo di San Valentino.

Ogni anno vi trovate a domandarvi cosa regalare a San Valentino al vostro lui o alla vostra lei? Trovare il dono che soddisfi in pieno le necessità del partner non è semplice perché se state insieme da poco non conoscete i suoi gusti, se siete una coppia consolidata, avete dato fondo a tutte le idee. A questo bisogna aggiungere un altro aspetto importante, il budget. I regali di San Valentino possono costare anche cifre importanti, ma non sempre potete investire una somma considerevole. Allora come fare? Vi sveliamo un segreto, navigando online ci sono tantissime idee regalo che non superano i 30 euro che faranno contenti chi li riceve e soprattutto il vostro portafoglio.

Regali di San Valentino sotto i 30 euro

Cominciamo il nostro viaggio tra i regali di San Valentino per lui e per lei con quelli che non superano i 30 euro. La somma infatti vi permette di acquistare idee carine che vi permettono di condividere un’esperienza divertente con il vostro partner. Bellissimo ad esempio è trascorrere la festa degli innamorati realizzando il calco in gesso delle vostre mani intrecciate grazie a un kit dotato di tutti gli accessori. Poi ogni coppia che si rispetti ha un book fotografico ampio: che ne dite di una cornice da costruire? Un’alternativa è scegliere la vostra foto e canzone preferita e metterla come sfondo per una lampada personalizzata. Se invece vi piace trascorrere il tempo libero sorseggiando una tisana o del buon vino tazze e calici non possono mancare la sera del 14 febbraio.

 

Lalfof
Lalfof
Il calco di coppia per le mani
Acquista su Amazon

Lac lampada
Lac lampada
Lampada personalizzata con foto e musica
Acquista su Amazon
Wanapix portafoto
Wanapix portafoto
Il portafoto si costruisce come un puzzle
Acquista su Amazon
Tazze per tisane
Tazze per tisane
Tazze personalizzate
Acquista su Amazon
Calici vino
Calici vino
Calici vino personalizzati
Acquista su Amazon

Regali romantici e divertenti a meno di 20 euro

Nel caso in cui il vostro budget non superi i 20 euro, non vi preoccupate ci sono tantissime alternative online anche per voi. I fiori sono un regalo di San Valentino sempre gradito, ma spesso durano poco. La soluzione è regalare una rosa stabilizzata che durerà a lungo come il vostro amore.

Rimanendo sugli oggetti pensati per la coppia i peluche sono la scelta più gettonata, ma una versione originale è quella realizzata all’uncinetto, l’importante è scegliere soggetti divertenti. Pensate che sia impossibile acquistare gioielli come collane e spille o bracciali senza spendere una fortuna? Su Amazon ci sono alternative economiche e originali come i bracciali con frasi scritte in codice morse.

Yamonic rosa stabilizzata
Yamonic rosa stabilizzata
La rosa stabilizzata dura a lungo
Acquista su Amazon
Patate positive
Patate positive
Patate innamorate realizzate all’uncinetto
Acquista su Amazon
Cheerslife bracciale
Cheerslife bracciale
Bracciale con codice morse
Acquista su Amazon

Gioco JUDUKU
Gioco JUDUKU
    19,98 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    VAHDAM scatola regalo
    VAHDAM scatola regalo
    Scatola con selezione di tè
    Acquista su Amazon

    I regali di San Valentino per lui e per lei bellissimi e a meno di 10 euro

    Per accontentare il vostro partner non è detto che dobbiate fare regali costosi, su Amazon ci sono tantissime alternative a meno di 10 euro e siamo sicuri che farete un figurone. Per conoscervi meglio o per consolidare il vostro rapporto ci sono molti giochi low cost e buoni per attività romantiche da fare insieme. Se a voi e al vostro partner piace trascorrere le serate a casa cosa c’è di meglio di una coperta personalizzata e di una lampada con dedica per creare l’atmosfera giusta? Poi per concludere in bellezza la serata una dolcissima scatola di cioccolatini è il regalo economico, ma sempre apprezzato.

    Non disponibile.

    Bemaystar coperta
    Bemaystar coperta
    La coperta personalizzata
    Acquista su Amazon
    Bemaystar lampada
    Bemaystar lampada
    La lampada con foto e scritta personalizzata
    Acquista su Amazon
    KAÏDENSÏ gratta e vinci
    KAÏDENSÏ gratta e vinci
    Gratta e Vinci personalizzato con sorprese
    Acquista su Amazon
    Scatola cioccolatini Baci Perugina
    Scatola cioccolatini Baci Perugina
    I cioccolatini al cioccolato fondente
    Acquista su Amazon

