La lampada che ha scritto la storia del design è ora in offerta nella sua versione più glamour

Una lampada iconica e di design, da usare in salotto o in camera da letto per dare un tocco glam alla tua casa. Stiamo parlando della lampada da tavolo Take firmata Kartell che oggi trovi super scontata su Amazon e che è un pezzo unico da acquistare, sfoggiare e amare.

Frutto del genio di Ferruccio Laviani, questa lampada è una rivisitazione della abat-jour classica da comodino in chiave tecnologica. Realizzata in policarbonato trasparente è ciò che mancava per dare un tocco di unicità ai tuoi ambienti. La versione più glam è rosa ed è amatissima dagli utenti di Amazon.

Chi l’ha acquistata apprezza l’aspetto estetico e l’impatto visivo, definendola “stupenda”. Il colore, le dimensioni e il materiale permettono di creare un’atmosfera davvero favolosa. Inoltre il rapporto qualità-prezzo è eccezionale. Oggi la trovi scontata del 25% e la paghi solamente 92 euro.

Un prezzo conveniente per una lampada iconica. Realizzata tramite un processo di iniezione in policarbonato trasparente oppure coprente, la lampada Kartell Take ha una forma molto particolare. Nasce infatti dall’unione di due parti speculari: delle piastre piatte e rettangolari che assumono il volume e la forma di una sorta di “semi-lampada”. Il dettaglio più apprezzato è la plissettatura interna che non solo impreziosisce la lampada, ma crea anche dei giochi di riflessi quando è accesa.

L‘illuminazione gioca un ruolo chiave nell’esaltare gli interni di una casa e nel personalizzarli. A volte basta davvero poco per trasformare un ambiente, come una semplice (ma non troppo!) lampada da tavolo. Quella di Kartell è diventata famosissima in tutto il mondo per il suo effetto plissettato, per i materiali, ma anche per i colori.

Il rosa non fa per te? Niente paura, perché questa lampada da tavolo è disponibile anche in altre tonalità. Quella total black, in policarbonato, è la quintessenza dell’eleganza. Da scegliere per arredare un ingresso oppure un salotto, con una lampada che, in un solo gesto, dona charme e design alla casa. In offerta la paghi solo 98 euro, lasciandoti stregare dalla materia lucida e fluida di una lampada davvero iconica.

Su Amazon la trovi anche in versione bianca opaca a 93 euro, con la possibilità di scegliere fra due colori cult, da usare separati o insieme, per un gioco di contrasti ben studiato.

Costa meno di 100 euro e ci ha conquistato anche la versione blu. Il colore è a dir poco favoloso, soprattutto grazie ai riflessi e ai giochi di luce che si creano quando la accendi. Lo sconto è del 25% e il prezzo appena 93 euro.

Perfetta da sfruttare ovunque, dal balcone all’ingresso, passando per la camera da letto, la versione white della lampada Kartell Take consente di creare un’atmosfera eterea grazie all’effetto cristallo e alle trasparenze. La luce si diffonde in un modo unico e lascerà davvero senza fiato i tuoi ospiti ogni volta che la accenderai.

