Fonte: iStock Luci per terrazzi e giardini: la catena luminosa da esterni

Con la bella stagione la voglia di vivere all’aperto aumenta: si sta di più fuori, si fanno lunghe passeggiate, si ha meno voglia di passare il tempo tra le mura domestiche. La luce che dura fino a tardi e le temperature più calde invitano a utilizzare gli spazi esterni, come giardini e terrazzi.

Ma come renderli bellissimi e da “mille e una notte”? C’è un accessorio che vale la pena acquistare e che è in grado di cambiare completamente l’aspetto di un’area, è low cost e ti permette di creare un’atmosfera magica. Si tratta di una striscia di luci: in commercio ci sono molte catene luminose da esterni e sono la soluzione ideale per rendere straordinaria ogni serata all’aperto, che sia in solitudine o in compagnia.

Luci da esterni: le migliori catene luminose da avere

Cambiano completamente l’aspetto di uno spazio, sono le luci da esterni che illuminano l’ambiente regalando a ogni luogo un’atmosfera romantica, un po’ fiabesca e magica. In commercio si trovano tantissime catene luminose pensate appositamente per andare a rendere accogliente ogni terrazzo e giardino. E vivere l’estate (ma non solo) all’aperto.

Come quella di Rovolak, che è lunga 9,5 metri ed è impermeabile: composta da 25 lampadine trasparenti, più 4 sostitute dal momento che ogni pezzo è intercambiabile. L’illuminazione che regala è calda e morbida e ha un livello di impermeabilità che consente di posizionarla all’esterno in tutta sicurezza.

Rovolak Catena luminosa da esterni lunga 9,5 metri

È lunga 7,6 metri la catena luminosa di Svater, che promette di resistere a temperature estreme, pioggia, vento e umido. È collegabile con altre e il colore è bianco caldo.

Offerta Svater Catena luminosa da esterni lunga 7,6 metri

Sono bianche calde anche le luci della catena da esterni di Zotoy, lunga 15 metri e realizzata in plastica resistente. Le luci sono pensate per resistere alle intemperie e all’acqua e si possono collegare fino a 20 fili diversi.

Offerta Zotoy Catena luminosa da esterni lunga 15 metri

Per chi desidera un’opzione più grande, Yuusei propone una stringa di luci lunga 30 metri, con lampadine di plastica che non si rompono a causa agli urti, impermeabili e resistenti a sole, neve e vento. Ha anche dei ganci per facilitarne il posizionamento.

Yuusei Catena luminosa da esterni lunga 30 metri

Le opzioni di luci da esterni più particolari

I globi perfettamente rotondi sono una delle scelte più classiche per abbellire e arredare con la luce un’area esterna, ma esistono diversi modelli e forme con cui ci si può divertire a sperimentare.

Come la catena luminosa dallo stile più vintage di Zotoyi, lunga 15 metri con le luci a forma di goccia, resistenti alle intemperie e alle diverse tipologie di clima.

Offerta Zotoyi Catena luminosa da esterni lunga 15 metri con lampadine a forma di goccia

Ancora più particolari le lampade solari in barattoli di vetro di Sunnow, con coperchio progettato per migliorare l’impermeabilità. Sono alimentate da un modulo solare ad alta potenza, si ricaricano in 4 – 6 ore e la durata è di 8 – 10 ore.

In alternativa si possono scegliere i fili di rame con lucine, due pezzi da 17 metri di Btfarm, per un totale di 300 led. Sono dotate di un pannello solare, la carica è di 6 – 8 ore per arrivare a brillare dalle 8 alle 14 ore a notte. Inoltre, hanno otto modalità di illuminazione.

Offerta Luci di Btfarm Stringhe solari luminose in rame

Vuoi conoscere tutti i segreti e le offerte per la tua casa? Non perderti nessun prodotto e iscriviti al nostro canale Telegram dedicato.