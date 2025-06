Bibite fresche dove e quando vuoi. Il mini frigo 2in1 anche in versione pink è l’accessorio cool dell’estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStockPhotos Mini frigo

La soluzione per avere sempre bibite fresche anche quando fa caldissimo e sei fuori casa? Il mini frigo 2in1, un accessorio cool da non perdere disponibile in tanti colori alla moda.

Un lungo viaggio in auto, una festa in piscina o un pic nic, il mini frigo portatile è l’elettrodomestico in formato mignon di cui avevi bisogno e su Amazon lo trovi scontatissimo a soli 67 euro, per un accessorio di cui non potrai più fare a meno.

Firmato Kesser, questo mini frigo ha un sistema di raffreddamento termoelettrico che consente di eliminare l’uso di compressori e il criogeno. Questo consente di avere a disposizione un elettrodomestico mini che consuma poca energia – evitando dunque costi elevati -, ma con ottime prestazioni. Grazie anche alla chiusura ermetica che permette di mantenere costante la temperatura interna in qualsiasi momento.

Non solo: il mini frigo è 2in1. Permette infatti non solo di mantenere i cibi e le bevande fresche, ma anche di riscaldare i piatti durante il viaggio. Puoi usarlo davvero ovunque: durante un viaggio in auto con tutta la famiglia, in campeggio, in una camera d’hotel. Ma anche in ufficio, se vuoi avere sempre a disposizione qualcosa di fresco da bere o scaldare il tuo pranzo.

Puoi portarlo a casa di amici durante una festa in piscina oppure metterlo in giardino quando ci sono degli ospiti per servire bevande freschissime. In più i colori a disposizione su Amazon sono davvero cool, dal blu brillante sino all’azzurro. Ma in più trendy è senza dubbio il rosa!

Come funziona il mini frigo

Il mini frigo è dotato di un caricabatteria per auto aggiuntivo, dunque si può utilizzare anche in viaggio per avere a disposizione bevande freschissime in qualsiasi momento. La capacità è di 15 litri, con la presenza di ripiani estraibili e di un secondo livello per riporre all’interno lattine, bottiglie, ma anche alimenti da consumare e contenitori.

Il design è compatto e il funzionamento assolutamente silenzioso, rendendo questo frigo l’ideale per chi desidera un accessorio che ingombri troppo, ma che garantisca buone prestazioni.

Il caricabatteria per auto che è in dotazione, inoltre, garantisce un uso costante e si può usare durante spostamenti per lavoro oppure per una vacanza.

Come usare il mini frigo

Il mini frigo è un elettrodomestico indispensabile (e low cost) da usare in qualsiasi situazione. Per farlo al meglio è importante però rispettare alcune regole.

Prima di tutto posizionalo in un’area ben ventilata e che sia al riparo dalla luce diretta del sole. Limita le aperture, aprendo il frigo solamente quando è necessario per evitare un eccessivo consumo di energia.

Fai raffreddare leggermente il cibo prima di metterlo nella scatola per evitare un consumo eccessivo di energia. Quando è necessario sbrina sempre il mini frigo, eliminando il ghiaccio per mantenere alta l’efficienza.

Ricordati poi che il mini frigo sia sempre ben chiuso, inserendo cibi già freddi per scongiurare un eccessivo consumo di energia e mantenere l’efficienza alta.

