Chi è Riccardo Nicoletti, il compagno di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni, una delle sorelle della nota influencer Chiara, ha annunciato la sua prima gravidanza su Instagram: lo ha fatto con uno scatto dolcissimo insieme al compagno Riccardo Nicoletti, che ironicamente, a corredo della foto, ha scritto “Non solo panettoni”, per indicare il pancino (in realtà appena accennato) della dolce attesa.

Chi è Riccardo Nicoletti

Nato a Cremona – la stessa città d’origine della compagna – il 17 settembre 1981, Riccardo Nicoletti ha compiuto 40 anni da pochissimo. Appassionato di musica, è il chitarrista di due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, ma si occupa anche di una società, la LPS Electronics, di cui è responsabile organizzativo.

Sul suo profilo Instagram seguito da 131 mila follower, con i quali condivide i momenti della sua quotidianità con la fidanzata Francesca, ma i fan hanno imparato a conoscerlo anche con la serie The Ferragnez, basata sulla vita dei cognati Chiara e Fedez.

Ovviamente la notizia dell’arrivo del bebè ha suscitato grandissima gioia nella famiglia Ferragni: Chiara ovviamente non poteva che darne notizia su Instagram, condividendo lo stesso scatto della sorella. “Farò la zia per la prima volta e Leo e Vittoria avranno un cuginetto”, ha commentato.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, la storia d’amore

La storia d’amore tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti è nata nel 2009: i due si sono conosciuti a Cremona, città natale di entrambi, e non si sono più lasciati. Dopo pochissimo tempo dall’inizio della loro relazione sono andati a vivere insieme, trasferendosi a Milano.

Malgrado siano più riservati di Chiara e Fedez, anche Francesca e Riccardo condividono la loro quotidianità con i loro follower, fatta di viaggi, lavoro – lei è dentista come il papà Marco – e i loro momenti più belli. La coppia ha un cane, Gabriella, che compare spesso nei loro scatti sui social e da cui non si separano mai.

Non a caso è stata protagonista anche di uno scatto dell’annuncio della gravidanza, dove i tre posano felici e sorridenti, inondati di gioia e dall’affetto di amici e dei numerosi seguaci.

“Il mio futuro lo vedo con uno zainetto con dentro un bebè, Gabri al guinzaglio che mi tira e sarò felice così”, ha detto nelle storie Riccardo, subito dopo aver comunicato la bellissima notizia sul suo profilo Instagram.

Anche Francesca ovviamente ha condiviso delle storie, dove ha parlato delle emozioni legate alla sua prima gravidanza: “Siamo un po’ spaventati ma soprattutto contenti perché ci siamo tolti un peso, finalmente non devo più giustificare perché non scio, perché non bevo, perché non mangio certe cose… Ma adesso lo sapete tutti!“.