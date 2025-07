Francesca Ferragni mamma bis: la prima foto con la piccola Lea

Getty Images Francesca Ferragni

Un altro fiocco rosa in casa Ferragni: ovviamente non stiamo parlando di Chiara, ma della sorella minore Francesca, che ha dato alla luce la sua seconda figlia. La dentista affermata (nonché influencer) non poteva che dare l’annuncio dell’arrivo della piccola Lea su Instagram, con una dolcissima foto che ritrae la neonata nella culla insieme al papà Riccardo, e al fratello maggiore Edoardo.

Gioia immensa per Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara, che ha dato alla luce la sua seconda bambina. Lea – così la mamma bis ha chiamato la piccola – è arrivata il 5 luglio, ma solo adesso la celebre dentista e influencer ha scelto di condividere col mondo la nascita della neonata, godendosi le prime ore con la bimba in totale tranquillità.

Francesca e il marito Riccardo Nicoletti hanno condiviso la prima foto in quattro su Instagram, dove appaiono tutti emozionatissimi. La mamma felice, il papà al settimo cielo che sfoggia il suo sorriso più bello e il piccolo Edoardo, il loro primogenito, contento di essere diventato fratello maggiore, che allunga la manina nella culla per dare la prima carezza alla sorellina Lea.

In meno di un’ora il post di Francesca e Riccardo è stato sommerso dai commenti e dai like di migliaia di fan, che hanno accolto con tantissimo affetto l’arrivo della piccola. E non potevano mancare le parole delle sorelle della mamma bis, Chiara Ferragni e Valentina che hanno manifestato tutta la loro felicità per essere diventate di nuovo zie.

Una splendida notizia per l’imprenditrice digitale, che in questo momento non sta attraversando un momento facile sul versante professionale, dopo essere stata abbandonata dal suo team comunicazione e aver chiuso i negozi fisici del suo brand a Roma e Milano.

Francesca Ferragni, l’annuncio della seconda gravidanza

L’influencer aveva svelato di essere di nuovo incinta lo scorso gennaio, quando su Instagram aveva condiviso degli scatti che ritraevano tutta la famiglia al gran completo, cagnolina compresa. “Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?”, aveva scritto a corredo delle foto che mostravano il loro primogenito Edoardo mentre abbracciava e baciava il pancino ancora appena accennato.

L’annuncio della dolce attesa era stato anticipato dal giornalista Gabriele Parpiglia, e dopo qualche tempo – nonostante la riservatezza della coppia – la notizia era stata confermata dai diretti interessati con il dolcissimo post. Anche in quella occasione Chiara Ferragni aveva commentato emozionatissima: “Pronta alla famiglia che si allarga”.

Una gravidanza che Francesca aveva raccontato, sempre con la discrezione che la contraddistingue, su Instagram, tra le foto del pancione che cresceva e gli scatti del Baby Shower dove la dentista aveva svelato l’iniziale della piccola in arrivo.

Per Leone e Vittoria si tratta della seconda cuginetta, dopo Edoardo, nato nel 2022. Poi per Francesca e Riccardo era arrivato il momento del fatidico Sì: pochi mesi prima dell’arrivo del piccolo la sorella di Chiara aveva ricevuto la romantica proposta di matrimonio. La coppia si è poi sposata il 9 settembre del 2023, a poco più di un anno dalla nascita del primo figlio.