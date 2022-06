“Benvenuto al mondo, Edoardo”. Francesca Ferragni è mamma: la prima foto su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Francesca Ferragni è diventata mamma per la prima volta. La sorella di Chiara Ferragni ha partorito e ha dato alla luce Edoardo, il suo primo figlio. Ad annunciarlo è stata lei stessa, con una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui mostra il neonato. Accanto a lei il neopapà e futuro marito, Riccardo Nicoletti.

Francesca Ferragni mamma, la prima foto su Instagram

“Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”, sono le parole con cui Francesca Ferragni ha voluto comunicare ai suoi follower di essere diventata mamma. Una serie di scatti tenerissimi, direttamente dall’ospedale, che la vedono abbracciata al piccolo neonato mentre il papà indossa ancora il camice sterile della sala operatoria.

Il post riporta anche la data, quella del 21 giugno, a indicare che l’annuncio è stato dato qualche ora dopo, una volta che mamma e papà si sono ripresi dal mix di emozioni incredibili che un evento come questo comporta. Sotto il post già migliaia di commenti e di auguri, tra cui spiccano quelli di Fedez e della mamma Marina Di Guardo.

Francesca Ferragni, la gaffe di Chiara per l’annuncio del nome

Che il bambino si sarebbe chiamato Edoardo si sapeva già da qualche mese, per la precisione da maggio, quando durante il baby shower per annunciare che sarebbe stato un maschietto, Chiara si è lasciata sfuggire su TikTok anche il nome del nascituro.

Le due sorelle sono sempre state molto unite e anche durante questa gravidanza sono state inseparabili. In diverse occasioni le abbiamo viste insieme, Chiara con i due figli, Leone e Vittoria, Francesca con il suo pancione.

Francesca Ferragni, ora si attendono le nozze

Ora che il piccolo Edoardo è nato e che tutto è andato per il meglio, per Francesca Ferragni arriva il momento di dedicarsi all’organizzazione del matrimonio. Già, perché lo scorso marzo, dopo aver festeggiato il compleanno, la sorella di Chiara ha ricevuto la fatidica proposta dal compagno Riccardo Nicoletti, proprio mentre era circondata dall’affetto delle persone a lei più care.

Durante qualche giorno di relax in famiglia sulle rive del Lago di Garda, Nicoletti si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo, sotto gli occhi commossi dell’intero clan Ferragnez.

Un anno di belle notizie per le Ferragni

La notizia dell’arrivo del piccolo Edoardo arriva a pochissimi giorni di distanza da un altro grande annuncio, quello della partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023. Erano anni che puntualmente il nome dell’imprenditrice digitale saltava fuori tra quelli delle possibili co-conduttrici della kermesse, ma l’ipotesi non si è mai concretizzata. Questa volta Amadeus ce l’ha fatta ed è riuscito a coinvolgerla per la sua terza direzione artistica per portarla con sé sul palco dell’Ariston.

L’annuncio è stato dato con notevole anticipo rispetto al solito dallo stesso Amadeus, che, nonostante manchino ancora otto mesi al Festival della Canzone Italiana, ha voluto diffondere alcune anticipazioni durante uno dei suoi brevi interventi al TG1: Chiara condurrà con lui sia la prima che l’ultima serata, quella più importante. E siamo certi che sarà un’edizione indimenticabile.