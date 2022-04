Francesca Ferragni, incinta e al settimo cielo: la foto del pancione su Instagram

Bellissima, felice e innamorata: Francesca Ferragni sta vivendo il suo momento d’oro, in attesa del primo figlio dall’uomo che presto diventerà suo marito. Lei e Riccardo si stanno godendo le ultime settimane da coppietta spensierata, perché ben presto verranno catapultati in un nuovo mondo. Ed entrambi non stanno più nella pelle all’idea di conoscere finalmente il loro bebè. Il pancione, infatti, è ormai esploso in tutta la sua bellezza e Francesca ha voluto condividere la sua immensa gioia con i fan, pubblicando una splendida foto in intimo.

Francesca Ferragni, la foto del pancione

È un semplice selfie allo specchio, ma racchiude una bellezza infinita: Francesca Ferragni, di profilo, copre il seno con una mano e lascia che sia proprio il suo pancione a rivelarsi, non più nascosto sotto maglie o vestitini sempre più larghi. I lunghi boccoli d’oro sciolti sulle spalle, uno sguardo concentrato e radioso, un lievissimo accenno di sorriso sulle labbra. La Ferragni è al settimo cielo, e la sua foto su Instagram è un inno alla vita che si rinnova con grande meraviglia.

Quanto manca al parto? A rivelarlo è proprio Francesca, che in didascalia scrive solamente il suo numero magico: “30 settimane”. Ormai entrata nel settimo mese di gravidanza, la sorella di Chiara Ferragni ha iniziato a prepararsi per il grande giorno con largo anticipo – d’altronde, un po’ di ansia è giustificata, visto che per lei è il primo figlio. Ed è consapevole che presto la sua vita sarà completamente stravolta, quindi si sta godendo ancora qualche settimana di relax in compagnia del fidanzato Riccardo Nicoletti.

La coppia ha deciso di festeggiare la Pasqua immersi nella natura, nella splendida cornice delle campagne toscane. È tra le colline senesi, in un lussuoso agriturismo, che Francesca e Riccardo si stanno concedendo un weekend da sogno, tra bellissime passeggiate nel verde rigoglioso e picnic romantici. Hanno persino trovato il tempo per una gita ad un caseificio della zona (con degustazione inclusa, naturalmente!) e per una cooking class dedicata ad alcune delle specialità toscane più deliziose.

Francesca Ferragni, la gravidanza e le nozze

Il 2022 è senza dubbio l’anno d’oro, per Francesca. Felice e innamorata come forse non lo è mai stata, ha annunciato con entusiasmo di essere in dolce attesa per la prima volta. Tra un paio di mesi stringerà il suo bebè tra le braccia – è un maschietto, come ha rivelato qualche settimana fa. E poi dovrà ritagliarsi un po’ di tempo per organizzare le sue nozze: Riccardo, futuro papà al settimo cielo, ha infatti colto l’occasione per farle una romantica proposta di matrimonio, regalandole un’altra emozione unica.

Accanto a lei, naturalmente, anche le sorelle e mamma Marina. La famiglia Ferragni è sempre stata molto unita, nella gioia e nel dolore, e questa volta non fa eccezione. Tutte insieme si sono strette nella difficoltà, dapprima quando Valentina ha scoperto di avere un basalioma e poi quando Fedez è stato operato d’urgenza per un tumore al pancreas. E nonostante i momenti più bui, la felicità per una nuova vita ha riportato il sorriso sui volti di tutti.