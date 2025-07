Chiara Ferragni, prima foto con la nipotina Lea: “Fiera di essere zia”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni racconta la gioia di essere diventata zia per la seconda volta, celebrando la nascita della nipotina Lea, figlia di Francesca Ferragni.

La prima foto di Chiara Ferragni con la nipotina Lea

“Benvenuta al mondo Lea. 5 luglio 2025. Orgogliosa di essere zia per la seconda volta”, sono queste le parole con cui Chiara Ferragni ha celebrato l’arrivo di Lea. La piccola, frutto dell’amore di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, è entrata a far parte della famiglia Ferragni e l’influencer non potrebbe essere più felice.

Chiara ha pubblicato uno scatto in cui culla fra le braccia la neonata in ospedale, sorridente e bellissima, condividendo su Instagram la sua gioia. In tanti hanno commentato lo scatto dolcissimo. Fra loro la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, e ovviamente mamma Marina Di Guardo. La scrittrice ha commentato con diversi cuori, manifestando la sua gioia per la nascita della piccola.

Per Marina si tratta della quarta nipotina dopo Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez, ed Edoardo, primogenito di Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni.

Il legame di Chiara Ferragni con le sorelle

Chiara Ferragni non ha mai nascosto di avere un legame fortissimo con le sorelle. Per l’influencer la sua famiglia è essenziale e sia Valentina che Francesca sono sempre rimaste al suo fianco, anche nei momenti più complicati come il divorzio da Fedez.

Dopo l’addio al rapper e lo scandalo provocato da Fabrizio Corona con le rivelazioni su Angelica Montini, entrambe le sorelle Ferragni hanno smesso di seguire su Instagram l’ex cognato. Qualche tempo fa Chiara era stata ospite del podcast di sua sorella Valentina insieme a Francesca.

Le tre sorelle avevano parlato di famiglia, sentimenti e amore, svelando la grandissima intesa fra di loro.

Tra noi zero competizione e rivalità. “I nostri genitori non hanno mai fatto differenze – aveva confidato Chiara -. Ero abbastanza timida da piccola, mi sono aperta crescendo. Io e Francesca eravamo come gemelle, avevo sempre una compagna per fare tutto, non mi faceva mai sentire sola. Crescere con delle sorelle è stata la cosa più bella”.

L’imprenditrice digitale aveva poi parlato in modo più specifico del rapporto con le sorelle, ringraziandole per il sostegno ricevuto nel momento difficile dell’addio a Fedez.

“Essere ‘la sorella di è bello, hai dei vantaggi, ma è anche una fregatura – aveva rivelato -. Mi sono sentita come quella che doveva dare l’esempio, sono sempre andata avanti per la mia strada vedendovi come le piccoline da proteggere. Nel momento di difficoltà vissuto nell’ultimo anno, siete diventate voi le sorelle maggiori, mi avete dato la forza di sentirmi meglio e siete state d’esempio”.

Oggi, dopo un divorzio doloroso, Chiara Ferragni è single. L’influencer e imprenditrice ha chiuso la sua storia con Tronchetti Provera dopo alcuni mesi di frequentazione ed è concentrata esclusivamente sui figli e sul lavoro, con la volontà di rilanciare il suo brand. Valentina Ferragni, dopo l’addio a Luca Vezil, ha ritrovato l’amore con Matteo Napoletano, mentre Francesca Ferragni nel 2023 ha sposato Riccardo Nicoletti, musicista di successo e suo compagno dal 2009.