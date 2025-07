Fedez, la confessione sul divorzio da Chiara Ferragni e i figli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fedez torna a parlare del divorzio da Chiara Ferragni, ma soprattutto del rapporto con i figli. Oggi il cantante vive un’esistenza da papà separato e, come ha raccontato lui stesso, se si guarda indietro non riconosce la vita di prima.

Una lunga confessione, quella sull’addio all’influencer, che è arrivata durante la giornata che Fedez ha trascorso con lo youtuber Gabriele Vagnato. Il creator ha trascorso 24 ore con il rapper, realizzando un contenuto che ha raggiunto un milione di views in pochissimo tempo.

La confessione di Fedez sui figli dopo l’addio a Chiara Ferragni

Fedez ha spiegato di aver sofferto molto soprattutto per la lontananza dai figli Leone e Vittoria, dopo aver messo fine al suo matrimonio con Chiara Ferragni. “Ho dei giorni prestabiliti per vederli – ha detto -. Ma come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione”.

Fedez ha deciso di non assumere una tata per i giorni in cui è con i figli Leone e Vittoria. “L’unica decisione che ho preso è di non avere tate, è mio padre ad aiutarmi principalmente – ha detto -. Il che significa avere a 35 anni, tuo padre sempre in casa”.

Il cantante ha anche ricordato il momento in cui lui e Chiara Ferragni hanno annunciato ai figli che si sarebbero separati. “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione – ha rivelato -. Ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia”.

Fedez sul divorzio da Chiara Ferragni: “Ho la repulsione della mia vita passata”

Fedez ha anche parlato apertamente a Gabriele Vagnato del divorzio da Chiara Ferragni. Il cantante ha spiegato di aver vissuto un’esistenza che non sentiva sua in cui doveva sempre mostrarsi perfetto. “Ho la repulsione sulla mia vita passata – ha dichiarato -, in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato”.

La vita dell’influencer e del cantante sembrava perfetta: una casa lussuosa, due figli stupendi, vacanze da sogno. Ma dietro quella facciata di perfezione si nascondeva un’esistenza che Fedez non sentiva sua. “Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki – ha rivelato – . Però è bello, perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle”.

Il rapper ha parlato anche dei numerosi gossip nati riguardo la sua vita sentimentale. Se Chiara Ferragni dopo il divorzio è stata legata a Tronchetti Provera, il cantante ha avuto diversi flirt, alcuni dei quali, come ha spiegato lui stesso, sono in realtà solo frutto del gossip.

“Quando escono i gossip su di me io ormai non provo più nulla – ha raccontato – ma quando frequento persone che non sono abituate a questo sistema, mi rendo conto che questa roba ostacola le relazioni umane. Con Clara non era successo proprio nulla. Non stiamo insieme io e lei. La mia teoria è che è la prima paparazzata della storia sia stata fatta con l’intelligenza artificiale, perché è impossibile. Noi quella sera non ci siamo nemmeno avvicinati per salutarci. Quando succedono queste cose, rivivo i flashback del Vietnam del mio matrimonio”.