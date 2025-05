Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera è tornato insieme all’ex moglie

Ennesimo colpo di scena nella vita privata di Chiara Ferragni, che negli ultimi due anni ha subito uno scossone dietro l’altro. Giovanni Tronchetti Provera, l’ultimo amore dell’imprenditrice digitale, è tornato tra le braccia dell’ex moglie Nicole Moellhausen. Confermata dunque la rottura tra l’influencer e il rampollo di casa Pirelli, ora paparazzato con tanto di bacio alla madre dei suoi tre figli.

Chiara Ferragni e il ritorno di Tronchetti Provera con l’ex moglie

Come rivela il settimanale Chi, Giovanni Tronchetti Provera non solo ha lasciato Chiara Ferragni ma si è anche riavvicinato alla ex moglie, Nicole Moellhausen, la mamma dei suoi tre figli, la donna che gli aveva spezzato il cuore più di un anno fa. La coppia è stata paparazzata in atteggiamenti complici e intimi.

“Giunto a Portofino venerdì sera con i tre figli, ospite della madre, Giovanni è andato in piazzetta a prendere l’aperitivo. – racconta il magazine – E chi c’era due tavoli accanto a lui? La sua ex moglie, la Moellhausen, con un gruppo di amiche. Tronchetti Provera le saluta e va a cena con la madre. Poco dopo arriva suo padre, Marco, che saluta con affetto Nicole, come una di famiglia”.

“Il giorno dopo di nuovo, Giovanni e Nicole si ritrovano in piazzetta, per caso, a fare colazione. Poi lui va a fare un giro in barca, lo stesso fa suo padre, single da poco, e lo stesso fa Nicole con le amiche. Tutti in direzione San Fruttuoso. Ma l’apice si raggiunge domenica, a Paraggi. Giovanni è in spiaggia con i figli, e incontra Nicole con le amiche”.

E ancora: “I due ex vengono lasciati soli, e iniziano a parlare. Parlano come forse non facevano da tempo, discutono anche, si chiariscono. E, alla fine, Giovanni accompagna la ex moglie alla macchina. Saluta la tata, saluta e figli, e saluta Nicole. Un bacio che apre nuovi scenari“.

Tra l’altro, la madre di Giovanni ha sempre avuto una predilezione speciale per Nicole Moellhausen. Non approvava invece la liaison con Chiara Ferragni, che non è mai riuscita ad integrarsi del tutto nella famiglia Tronchetti Provera. Un dettaglio non di poco conto che forse ha pesato sulla rottura, avvenuta pochi giorni prima del 38esimo compleanno di lei.

Era già successo con Silvio Campara

Ironia della sorte, quanto accaduto con Giovanni Tronchetti Provera era capitato già la scorsa estate con Silvio Campara. Il manager aveva avuto un flirt passionale con Chiara Ferragni, per la quale aveva messo da parte anche il suo lungo rapporto con Giulia Luchi.

Poi quando la passione con l’ex moglie di Fedez è scemata Campara ha deciso di riprovare a ricucire il suo matrimoniale. Con grande amarezza di Chiara, che sembra non riuscire proprio a trovare pace in amore.

Chi è l’ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera

Giovanni Tronchetti Provera è stato sposato a lungo con Nicole Moellhausen, milanese di origini tedesche, che l’ha reso padre di tre bambini. I due erano convolati a nozze nel 2016, quando lei era già in attesa del primo figlio.

La cerimonia è stata celebrata su una spiaggia in Messico, sotto un arco di bambù, con tutti gli ospiti vestiti di bianco. Anche la Moellhausen è attiva nel campo dell’imprenditoria.

La separazione tra i due era avvenuta nel 2023, per volere di Nicole: pare che sia stata infatti lei a lasciare Giovanni. Quest’ultimo avrebbe sofferto parecchio per la fine di questa relazione. Che, forse, non aveva mai superato del tutto, tanto da ritrovarsi ora pronto a concedere una seconda possibilità.