Chiara Ferragni, Tronchetti Provera la lascia sola il giorno del suo compleanno

Giovanni Tronchetti Provera lascia sola Chiara Ferragni il giorno del suo compleanno. La storia fra l’imprenditore e l’influencer sarebbe ormai arrivata al capolinea e il comportamento di Tronchetti Provera sarebbe l’ennesima dimostrazione di una rottura fra i due.

La scelta di Tronchetti Provera per il compleanno di Chiara Ferragni

A rivelare il retroscena è Gabriele Parpiglia che su Instagram ha rivelato di aver incontrato Giovanni Tronchetti Provera con alcuni amici proprio nel giorno in cui Chiara Ferragni festeggiava il suo compleanno.

L’influencer ed ex moglie di Fedez infatti ha compiuto 38 anni e per l’occasione è volata in Provenza in compagnia di familiari e amici. La comitiva ha celebrato l’evento su Instagram, fra foto di location mozzafiato e il soffio delle candeline sulla torta.

Grande assente Giovanni Tronchetti Provera che non solo non è volato in Francia, ma è stato avvistato a Milano in compagnia di una coppia di amici, sorridente e sereno.

La conferma arriva da Gabriele Parpiglia che su Instagram ha svelato: “In largo Treves chi ho appena incrociato? Giovanni Tronchetti Provera. Mi ha letteralmente attraversato la strada. Era con due amici, un uomo e una donna. Lontano dalla Ferragni che festeggia senza di lui. Siamo al capolinea?”.

La scelta dell’imprenditore dunque potrebbe confermare ciò che si sospettava da tempo: la coppia non sarebbe solo in crisi, ma si sarebbe separata definitivamente.

Già nelle scorse settimane i due erano apparsi lontani, con Chiara che, in vacanza con le amiche, era stata avvistata triste e affranta al telefono. Poi era arrivato un chiarimento durante una cena, ma la situazione sarebbe nuovamente precipitata. Così tanto da spingere Tronchetti Provera a lasciare sola la fidanzata (forse già ex) il giorno del suo compleanno.

L’amore (e le crisi) fra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Un amore, quello per Tronchetti Provera, arrivato nella vita di Chiara Ferragni dopo la fine del matrimonio con Fedez. Un addio burrascoso, segnato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona su Angelica Montini e particolarmente doloroso per l’imprenditrice.

L’incontro con Tronchetti Provera – lontano dalle luci dello spettacolo – sembrava una favola, fra cene romantiche e viaggi. Così tanto che si era parlato di un nuovo figlio per l’influencer dopo la nascita di Leone e Vittoria, avuti dall’ex marito Fedez.

Poi le prime crisi che, secondo le indiscrezioni, sarebbero legate alla famiglia di lui. Fonti vicine alla coppia riferiscono che la madre di Tronchetti Provera sarebbe stata sempre contraria alla relazione a causa dell’esposizione mediatica di Chiara Ferragni. A causare le liti sarebbero state proprio le paparazzate e l’eccessiva attenzione mediatica nei confronti dei due.

Per ora Chiara continua a restare in silenzio sulla vicenda. Di certo i due, dopo le foto scattate in moto qualche settimana fa, non sono più stati avvistati insieme.

Che la storia sia davvero terminata? Qualche giorno fa Grazia Sambruna aveva svelato su MowMag che le persone vicine a Tronchetti Provera erano felici della scelta dell’imprenditore di chiudere la sua storia d’amore: “Mi scrivono non senza beffarda ironia, che Cecilia Pirelli, madre del rampollo, sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una luculliana festa per la fine di questa di relazione, da lei vista sin dall’inizio come una sorta di piaga d’Egitto”.