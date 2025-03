Fedez, Corona svela le parole della telefonata con Angelica Montini

Fabrizio Corona torna con una nuova puntata di Falsissimo: anche questa volta, al centro del format del re dei paparazzi, c’è la vita personale di Fedez e di Angelica Montini, la ragazza per cui il rapper avrebbe sempre provato un forte sentimento anche nel corso della relazione con Chiara Ferragni.

Nel corso del video, Fabrizio Corona ha scelto di divulgare le parole della ragazza in una telefonata in cui, parlando con il paparazzo, racconta dettagli della loro storia.

Fabrizio Corona, le parole di Angelica Montini in una telefonata

La vita personale di Fedez continua a essere uno dei temi più chiacchierati e analizzati da Fabrizio Corona e dai fan di Falsissimo, il format che il re dei paparazzi ha lanciato da tempo sul suo canale YouTube.

Dopo una serie di puntate dedicate alla fine della storia d’amore con Chiara Ferragni e alla presenza nella vita del rapper di una ragazza che avrebbe letteralmente sconvolto la sua emotività, Angelica Montini, il fotografo continua a rivelare dettagli, nonostante molti dei protagonisti della vicenda abbiano chiesto di fermarsi, senza per ora ottenere risultati.

Protagonista di questa puntata è proprio Angelica Montini, che in una telefonata con il paparazzo avvenuta dopo la fine della storia con Fedez, ha scelto di sfogarsi raccontando le sue sensazioni riguardo al rapper.

La ragazza, raccontando a Corona alcuni atteggiamenti di Fedez, ha spiegato: “Mi scriveva compulsivamente, dalla mattina alla sera. Ho iniziato ad avere paura, veramente tanto”. Un’insistenza che la ragazza ha temuto potesse essere dettata dall’assunzione di qualche sostanza, ipotesi assolutamente smentita da Corona, che le ha invece risposto: “Non si droga, è solo ossessionato da te”.

Questa chiave di lettura ha spinto la ragazza a raccontare ulteriori dettagli, come il fatto che lui continuasse a scriverle messaggi che lei definisce deliranti, anche dopo che gli aveva spiegato di non provare più gli stessi sentimenti.

Interviene poi l’assistente del cantante, che si rivolge così a Montini: “Fede ha sicuramente esagerato, ma sicuramente come vi siete comportati vicendevolmente non vi ha fatto bene”.

La reazione di Fedez agli scoop di Fabrizio Corona

Le puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona continuano quindi a minare la serenità non solo di Fedez, ma anche della sua famiglia e di tutte le persone che il paparazzo decide di mettere sotto i riflettori in contenuti che attirano un vasto pubblico.

Una situazione che per Fedez si traduce in un forte stato di ansia, al punto da spingerlo a prendere provvedimenti per cercare di tutelare la propria privacy e quella delle persone coinvolte.

Il rapper ha infatti fatto ammonire Fabrizio Corona dal Questore di Milano, spiegando di essere stato colpito, in questi mesi, da un “comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, che mi hanno determinato un fortissimo stato di ansia e di stress emotivo”.

Una condotta che potrebbe configurarsi come persecutoria in una situazione in cui Fedez, reduce dal Festival di Sanremo e intenzionato a ricostruirsi una vita con la musica di nuovo al centro, teme che la sua sfera privata possa essere continuamente sfruttata per creare nuovi falsi scoop.