Fedez, l’annuncio dopo Sanremo: “È arrivato il momento di tornare a casa”

Aveva promesso un annuncio ufficiale già in occasione dello speciale di Domenica In dedicato a Sanremo 2025 e alla fine ha mantenuto la parola. Fedez torna a esibirsi su un palco importante dopo ben sei anni di assenza dalle scene, come ha scritto su Instagram in un post che svela i primi dettagli del suo primo concerto. Un evento che ha definito “Il ritorno a casa”, perché in fondo è questo che significa per il rapper, reduce da un Festival che lo ha riavvicinato ai fan dopo un periodo critico segnato dalle polemiche e dal gossip.

L’annuncio di Fedez su Instagram

“È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto – ha scritto su Instagram, a corredo di un carosello di foto -. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo“.

“Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio”, ha concluso Fedez.

Già domani i biglietti del concerto in programma il prossimo 19 settembre al Forum di Assago saranno disponibili per chi desidera acquistarli, come lui stesso ha precisato, e intanto una pioggia di commenti ha seguito l’annuncio, sia da parte dei fan che da parte di colleghi e amici vip. Tra questi Mara Venier, che ha ospitato il rapper nello speciale dedicato al Festival di Sanremo andato in onda dal Teatro Ariston, nel corso del quale è apparso visibilmente emozionato e non ha esitato a raccontarsi, parlando del brano che gli ha permesso di conquistare il quarto posto in classifica – Battito -, della cover di Bella stronza cantata in lacrime all’Ariston insieme a Marco Masini e di uno dei temi a lui più cari, la salute mentale.

Fedez e la sua rivincita con Sanremo

Il nome di Fedez ha dominato i giornali negli ultimi mesi e per i più disparati motivi. Oltre all’inchiesta per rissa di cui hanno scritto le cronache, il rapper è stato al centro del gossip a causa delle rivelazioni di Fabrizio Corona a proposito dei tradimenti nel corso del matrimonio con Chiara Ferragni. Qualcuno ha pensato che fosse un modo per creare hype, spingendo l’interesse verso la sua imminente partecipazione al Festival di Sanremo, cosa poi smentita dallo stesso Corona.

Parole su parole, l’attesa di un qualche scontro con “il nemico” (nello specifico Tony Effe e Achille Lauro, in gara a Sanremo), forse anche di un crollo o di un momento di debolezza. Alla fine, però, la pancia del gossip che tanto brontolava in attesa di un boccone è rimasta a digiuno in tal senso, lasciando il posto all’unica cosa che davvero conta: la musica. Per Fedez questo Sanremo è stato una rivincita, o forse sarebbe meglio dire un nuovo punto di partenza da cui prendere le mosse per ricominciare a concentrarsi sulla sua più grande passione.