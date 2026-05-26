Fedez trasloca con Giulia Honegger: cosa porta nella nuova casa

Fedez e Giulia Honegger fanno sul serio e il rapper cambia casa: tra gli scatoloni mostra sui social i primi indizi del trasloco

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Fedez

Nuova casa, nuova vita e, soprattutto, nuova famiglia in arrivo. Fedez sembra aver messo un altro tassello importante nel suo presente con Giulia Honegger, la compagna con cui aspetta un figlio. Nessun annuncio in grande stile, stavolta, e nessuna visita guidata dell’appartamento come nei video da casa dei vip: è bastata una foto sui social, con l’aria un po’ caotica e tenera dei traslochi (quelli veri), per accendere la curiosità dei fan. Perché quando Fedez cambia casa, si sa, non è mai soltanto una questione di scatoloni. Anche se tra questi ultimi spuntano cimeli “nerd” che fanno sorridere.

Il trasloco di Fedez è social

Il dettaglio è arrivato da Instagram, dove Fedez ha condiviso uno scatto che racconta la confusione e lo stress del trasloco e che ufficializza ancora una volta il suo impegno con Giulia Honegger. Nella foto compare proprio lei seduta sul pavimento della nuova casa con intorno il disordine inevitabile di chi sta iniziando a sistemare una nuova vita. L’atmosfera è domestica, semplice, familiare: si vede una coppia nel mezzo di un passaggio importante, mentre prova a trasformare un appartamento in un nuovo nido d’amore.

Il momento, del resto, è di quelli che segnano. Dopo la separazione da Chiara Ferragni e l’addio alla casa di CityLife, Fedez aveva già cambiato indirizzo scegliendo una nuova sistemazione a Milano e restando vicino ai figli Leone e Vittoria. Ora però la famiglia si allarga ancora. Con Giulia Honegger è in arrivo un bambino e il trasloco sembra il passo più naturale: più spazio, nuove abitudini, una quotidianità da costruire da zero.

Non mancheranno, a quanto pare, nemmeno gli altri protagonisti di casa: i cani Silvio e Maurizio, che negli ultimi mesi sono entrati con una certa disinvoltura nel racconto social del rapper. Insomma, più che un semplice cambio di appartamento, quello di Fedez ha tutta l’aria di essere un riassetto generale dove affetti, oggetti, ricordi e futuro finiscono nello stesso scatolone.

Cosa porta Fedez nella nuova casa

A far parlare, naturalmente, sono stati i particolari. Perché in una casa ancora da sistemare ogni oggetto che si intravede diventa subito un indizio. Nel nuovo appartamento di Fedez e Giulia Honegger spuntano già due pezzi molto riconoscibili: l’insegna vintage di Burghy e il flipper dei Ghostbusters.

Il secondo, in particolare, non è passato inosservato. Chi segue Fedez sa che quel flipper faceva già parte del suo arredamento precedente e, evidentemente, non era destinato a restare indietro. Del resto ogni trasloco ha i suoi oggetti intoccabili, quelli che magari non sono indispensabili, ma raccontano chi sei più di un mobile scelto all’ultimo minuto. Nel caso di Fedez, il flipper sembra perfetto per il suo immaginario: un po’ effetto nostalgia, un po’ voglia di rimanere un eterno ragazzo.

La storia con Giulia Honegger

La storia tra Fedez e Giulia Honegger è diventata sempre più visibile negli ultimi mesi. Prima le immagini insieme, poi la conferma della gravidanza, adesso il trasloco. Il ritmo è veloce, sì, ma il rapper sembra vivere questo momento con una serenità che non ha nascosto nemmeno sui social. E la casa diventa un nuovo tassello in questo puzzle romantico che ha tutta l’aria di una rinascita: che sia davvero così? Ce lo auguriamo.