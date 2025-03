Fedez fa ammonire Fabrizio Corona: “Falsi scoop, sono terrorizzato”

“Sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia”. Finora molti di noi hanno assistito impassibili alle puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona. Puntate che hanno gettato ombre sulla relazione tra Fedez e Chiara Ferragni, ormai finita, e che hanno portato Fedez quasi a ritirarsi da Sanremo 2025, vista la costante attenzione mediatica. Ora Federico Lucia fa ammonire Fabrizio Corona dal Questore di Milano ed è pronto a denunciarlo per stalking.

Fedez fa ammonire Fabrizio Corona dal Questore di Milano

Cala il sipario, ed è giusto così. Fedez fa ammonire Fabrizio Corona dal Questore di Milano, come riporta il Corriere. Fedez ha messo tutto sul piatto: falsi scoop, false rivelazioni. Ma anche uno stato d’animo che riflette quello di un uomo agitato, ansioso e spaventato all’idea di altre dichiarazioni di Corona che possono colpire non solo lui, ma anche la sua famiglia. Perché Chiara Ferragni rimarrà per sempre la sua ex moglie, e poi ci sono i figli, Leone e Vittoria, che ovviamente un giorno cresceranno e leggeranno tutto questo.

Il provvedimento è la conseguenza di un “comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, che mi hanno determinato un fortissimo stato di ansia e di stress emotivo“. Il riferimento a Falsissimo, il format su YouTube di Corona, è chiaro. Quelle di Corona sarebbero falsità montate ad arte, proprio per colpire Fedez.

“Le condotte poste in essere da Fabrizio Corona, in ragione della loro gravità, ricorrenza e ripetitività, sono idonee ad integrare il reato di atti persecutori, avendo ingenerato nella mia persona uno stato di forte ansia e prostrazione fisica e morale, che purtroppo perdura tutt’oggi, in quanto sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia, pur di vendere gli abbonamenti del suo programma”.

Il riferimento a Chiara Ferragni

Fedez ha ribadito di aver fatto male a fidarsi di lui: Corona in alcuni casi avrebbe alterato il contenuto delle confidenze. C’è anche poi il riferimento al presunto insulto all’ex moglie Chiara Ferragni, quando Corona ha pubblicato un audio di Fedez: “Il mio messaggio vocale era di molto antecedente e riguardava tutt’altra vicenda. Quanto pubblicato da Corona, come già anticipato, non corrisponde affatto alla realtà, ma è stato artatamente dal medesimo ricostruito con modalità allusive e surrettizie”. E tra le false rivelazioni viene citata anche la telefonata alla presunta amante Angelica Montini, quella fatta poco prima di dire “sì” a Chiara. “Ma Fabrizio come ti è venuto di dire che io 5 minuti prima a quella dicevo ‘ti voglio’…”.

Ed ecco perché i legali hanno sostenuto che “è evidente che i falsi scoop sono stati creati ad hoc da Corona, con l’evidente scopo di guadagnare con il suo programma”. Si è fatto riferimento, inoltre, al presunto gossip su Sarah Toscano, che la giovane ha smentito a Verissimo, e il presunto accordo tra Corona e Fedez. Il Questore Bruno Megale ha dunque ammonito Corona “a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal reiterare le condotte illecite sopra descritte”.