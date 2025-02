Fonte: IPA Fabrizio Corona

Da giorni ormai Fabrizio Corona si sta divertendo ad aumentare il grado di curiosità nel pubblico dei social per quanto riguarda l’episodio 6 di Falsissimo. Ancora una volta ci sarà spazio per Fedez ma, probabilmente, non ci saranno i Ferragnez al centro della scena. Intanto un audio del rapper, fresco di Sanremo, è già stato pubblicato e sta facendo molto discutere.

Falsissimo, episodio 6

Quattro giorni fa è stato pubblicato un video esclusivo per gli abbonati. Si tratta di un making of della nuova produzione di Fabrizio Corona, che tanto sta facendo discutere. Un assaggio in attesa di poter apprezzare l’episodio 6 di Falsissimo che, per quanto criticato un po’ da tutti, ha il pregio di fermare l’Italia intera, spingendo il giorno dopo tutti a parlare di un solo argomento a scuola, negli uffici e nei salotti.

È innegabile che l’ex re dei paparazzi sappia vendere un prodotto e, in generale, una storia. A partire dai suoi modi bizzarri, che un po’ richiamano gli eccessi “attoriali” decisamente voluti di alcuni personaggi di Instagram e TikTok. Tutti hanno capito che ogni reazione, soprattutto quelle negative (che sono le più frequenti e facili da scatenare), porta guadagno. Non occorre piacere, occorre apparire (sempre).

Il giorno dopo è poi giunta la seconda parte del dietro le quinte, anche stavolta per gli abbonati. A seguire, però, il primo colpo di scena importante. Mentre era in video ha ripreso per caso l’arrivo dell’ufficiale giudiziario, che gli ha presentato la diffida di Chiara Ferragni.

Documento alla mano, Corona ne ha poi letto un estratto, che è un suo virgolettato: “Ma perché Chiara vuoi fare la santarellina, la brava personcina, la donna perfetta e Santa Maria Goretti, che non sei. Perché non riesci a essere vera. Chiara ha tradito più volte e una di queste è con quell’altro personaggio, tale Diego Naska”.

L’audio di Fedez

Oggi è stato poi pubblicato il pezzo forte di questa anteprima di puntata. Ancora una volta si tratta di Fedez, che sembra totalmente investito in questo rapporto con Fabrizio Corona. Una splendida amicizia, al netto del fatto che la puntata numero 5 di Falsissimo, incentrata su Chiara Ferragni, sia stata pubblicata nonostante le sue richieste di non farlo.

Questo nuovo post ha poi annunciato anche il cambio data per la pubblicazione del video. Era infatti previsto per il 10 marzo ma Corona ha spostato il tutto all’11 marzo alle ore 21:00. Ma cosa dice Fedez in questo breve audio?

“Ma scusa, la p*****a lì ti ha querelato per la puntata di ieri e sono già arrivati gli sbirri a notificarti la querela? Ma com’è possibile, che se io querelo qualcuno ci mettono 8 mesi a fare la notifica?”.

Questo post è servito ovviamente a generare un senso di scandalo diffuso. Qual è stato il primo pensiero dell’utente medio? Fedez ha attaccato Chiara Ferragni.

Generale l’indignazione, con tanti commenti di questo tipo: “Come fa a parlare così della madre dei suoi figli?”. In molti hanno allora messo in dubbio la bontà della sua richiesta di non pubblicare l’episodio precedente di Falsissimo. Qual è la verità?

L’audio di Fedez non è contro Chiara Ferragni

Rasentano lo zero le possibilità che il termine utilizzato da Fedez nell’audio pubblicato da Corona fosse rivolto a Chiara Ferragni. La prima cosa da sottolineare è che si tratta chiaramente di un espediente narrativo, anche particolarmente basilare, sfruttato da Corona.

Il fatto che questo audio, risalente a metà febbraio, venga pubblicato dopo il video dell’ufficiale giudiziario, rappresenta poi la prova di tutto ciò. Una trappola acchiappa hype alquanto canonica, dunque, che lo stesso Corona smaschera.

Nel video pubblicato si parla di diffida, quella di cui aveva già parlato nell’episodio 5. Il video è vecchio e si tratta della richiesta di non procedere alla pubblicazione del contenuto. Il tutto è stato ignorato, come sappiamo. Fedez parla nell’audio di una querela, il che rappresenta tutt’altro ordinamento giudiziario.

Come spiegato dallo stesso rapper, poi, esistono dei tempi ben precisi per la notifica. Quest’ultima giunge dopo la conclusione delle indagini e, in casi di questo genere, il termine massimo è di sei mesi. Che tutto sia avvenuto in meno di due settimane è quantomeno improbabile. Chi è, dunque, la donna del mistero? Nella sezione commenti di Corona un nome vince su tutti, dopo quello della Ferragni, ma occorrerà attendere l’11 marzo per scoprirlo.