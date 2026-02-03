Fabrizio Corona, chiuso il profilo Instagram dopo la puntata di Falsissimo: cos’è successo

I profili social di Fabrizio Corona, a poche ore dall'uscita dell'ultima puntata di Falsissimo, sono inaccessibili e l'ex re dei paparazzi è sparito dai radar

Fabrizio Corona è scomparso dai social. A pochissime ore dalla pubblicazione dell’ultima puntata del suo controverso podcast Falsissimo, i profili dell’ex re dei paparazzi sono inaccessibili, forse cancellati. Non c’è stato nessun preavviso né comunicazione ufficiale da parte della piattaforma o di Corona stesso: da un momento all’altro i suoi account non risultano più attivi. C’entra qualcosa la controversia con Mediaset e le indiscrezioni mandate in onda negli ultimi giorni?

Fabrizio Corona, profili offline dopo l’ultima puntata di Falsissimo

Dalla mattina del 3 febbraio, cercando Fabrizio Corona su Instagram, non compaiono più i profili a lui associati. Risultano offline l’account personale, quello di Falsissimo e il profilo Corona on air. Una sparizione che non è passata inosservata agli utenti più attenti e che solleva più di un interrogativo. Al momento non è chiaro se si tratti di una disattivazione volontaria o di una sospensione decisa dalla piattaforma. Da parte di Meta non è arrivata alcuna nota ufficiale.

La tempistica, però, fa discutere. La scomparsa dei profili arriva infatti subito dopo la ripubblicazione dell’ultima puntata di Falsissimo su YouTube, avvenuta il 2 febbraio, solo qualche ora prima della chiusura degli account. Il format era stato rimosso nei giorni precedenti in seguito a un’ordinanza urgente del Tribunale di Milano, che aveva intimato la cancellazione del video per violazione del copyright. L’ex re dei paparazzi non si è scoraggiato e ha caricato una puntata rimaneggiata, con immagini modificate e audio alterato, una mossa che è stata interpretata come l’ennesimo capitolo di una strategia comunicativa studiata per tenere alta l’attenzione.

Le accuse di Corona a Signorini e Mediaset

Se ne è parlato molto negli ultimi giorni e continuerà a essere al centro dell’attenzione ciò che Corona ha detto nelle ultime puntate del suo podcast. Prima ha chiamato in causa Alfonso Signorini, sostenendo l’esistenza di un presunto “sistema” legato ai casting del Grande Fratello. Dopo il ricorso presentato da Signorini, il Tribunale ha stabilito che i contenuti diffusi riguardavano aspetti della sfera privata e non presentavano un interesse pubblico tale da giustificarne la diffusione.

A quel punto Fabrizio Corona ha esteso le accuse a Mediaset stessa, sostenendo che il presunto sistema fosse noto all’interno dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi e che nessuno intervenisse per timore di rivelazioni compromettenti. Il putiferio è servito, signori e signore. Che la chiusura (temporanea o no è ancora da capire) dei profili social sia una conseguenza diretta di tutto ciò?

In aggiornamento