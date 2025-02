Fedez: “Corona un gravissimo errore. Ritirarmi da Sanremo? Ho avuto difficoltà”

Fonte: IPA Sanremo 2025, tutti i misteri e le rovinose cadute (abolite le scale!)

Fedez a ruota libera a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025. Dopo giorni e giorni di silenzio il rapper di Rozzano ha finalmente parlato, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Da Fabrizio Corona allo scandalo che ha travolto il suo privato (e soprattutto il suo legame, ormai spezzato, con l’ex moglie Chiara Ferragni), dalle voci di un ritiro dalla kermesse musicale agli occhi neri sfoggiati sul green carpet e che hanno destato perplessità e preoccupazione. Federico Lucia ha fatto chiarezza su tutto, non nascondendo le proprie colpe.

Fedez a Sanremo 2025 parla del suo ritiro e di Fabrizio Corona

A poche ore dall’inizio di Sanremo 2025, Fedez ha parlato al podcast Pezzi dove, senza filtri, ha dichiarato: “Non posso lamentarmi per un mio gravissimo errore, è tutta colpa mia”. Il riferimento è alle confidenze fatte a Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Angelica Montini e diventate di dominio pubblico nei giorni scorsi.

“Aver parlato con Corona? La cosa è più complessa di così: quando mi è capitato di essere in una situazione in cui ero molto preso a livello emotivo si rischia di non capire nulla – ha ammesso Federico -. Lì mi sono aggrappato a questo ramo di speranza per cercare di riallacciare una relazione personale e aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare in un gorgo. La cosa che mi spiace di più è che questa situazione possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre me”.

Il cantante 35enne ha poi commentato le voci di un suo ritiro in corsa dal Festival di Sanremo. “Non ho mai comunicato a nessuno di voler rinunciare a Sanremo ma non nego che ho avuto dei momenti di difficoltà abbastanza intensi”, ha precisato Fedez.

“In un altro momento della mia vita mi sarei trincerato in casa per cadere in un oblio di autodistruzione, ma a un certo punto mi sono detto: ‘Cerchiamo dalle cose brutte di trarne il meglio'”.

Al podcast Fedez ha anche dichiarato che inizialmente non voleva cantare Bella Stronza di Marco Masini durante la serata delle cover di venerdì: “Con i Fuck your Clique volevo portare Boyband dei Velvet. Si tratta però di artisti espliciti e ho dovuto pensare a un’altra cosa. Ho riletto il testo di Masini e trovato delle cose che sento tanto mie“.

Perché Fedez aveva gli occhi neri a Sanremo 2025

Fedez ha svelato il mistero dei suoi occhi completamente neri che non sono passati inosservati durante la sfilata del green carpet del Festival di Sanremo 2025 che si è tenuta la sera prima dell’inizio della kermesse musicale.

“Gli occhi sono a posto, avevo le lenti. Quando si fanno le prove generali bisogna venire vestiti non proprio come saremo vestiti stasera, ma in una certa maniera perché registrano se dovesse succedere qualcosa (come dimenticare il caso Irama a Sanremo 2021 quando a causa del Covid di due collaboratori rimase chiuso in albergo e in gara con un video delle prove trasmesso per tutte le serate, ndr)”.

“E quindi ho provato l’esibizione con le lenti, poi ho dimenticato il porta lenti e quindi non ho potuto toglierle prima di fare il green carpet”, ha detto Fedez, spiegando perché i suoi occhi in passerella apparivano completamente neri, come se la pupilla avesse invaso anche l’iride.

E ancora: “Nella canzone dico ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi’ e mi è venuta questa idea di mettermi le lenti a contatto, mai messe in vita mia. In realtà ho anche altre lenti che ti prendono proprio tutto il bulbo oculare ma metterle è troppo complicato”.