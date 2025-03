Sarah Toscano smentisce il flirt con Fedez. E con Berrettini: “Magari”

Fonte: IPA Sarah Toscano

Nel salotto di Verissimo, tra divanetti candidi e sorrisi studiati, Sarah Toscano ha smontato, senza perdere il filo della narrazione, a una a una le voci che da giorni rimbalzano tra social e salotti tv.

Vincitrice di Amici e reduce da un Sanremo che l’ha vista in gara con Amarcord, la giovane artista è stata tirata in ballo per questioni che con la musica hanno ben poco a che fare. Ma Sarah non è certo il tipo da restare in silenzio quando si tratta di mettere i puntini sulle “i”. E quindi ha parlato e fatto chiarezza su due situazioni, Fedez e Berrettini.

Sarah Toscano, smentito ogni legame con Fedez

Da giorni i corridoi del gossip, complice Fabrizio Corona nel suo Falsissimo, ribollivano di sussurri su un presunto flirt tra Sarah Toscano e Fedez. Una storia montata ad arte, esplosa tra social e siti di pettegolezzi come l’ennesima telenovela da intrattenimento facile.

Ma Sarah Toscano, che non ha tempo da perdere con le favole altrui, ha chiuso la questione senza fronzoli. “Non c’è assolutamente nulla di vero“, ha detto a Silvia Toffanin, spegnendo il fuoco del chiacchiericcio con una secchiata d’acqua gelida. Il prezzo della visibilità, lo sa bene, è essere trasformati in personaggi di una fiction che non ha mai scritto né interpretato. “Fa parte del gioco”, ha ammesso, “ma fa male quando ti trovi a leggere assurdità sulla tua vita privata”. E mentre il polverone si dissolve, resta il fatto che tutto era partito da una delle solite rivelazioni di Fabrizio Corona, il re delle verità a orologeria.

Berrettini? Solo stima professionale

Tra le illazioni da rotocalco, non poteva mancare il capitolo Berrettini. Il tennista italiano, con più fascino che trofei recenti, è stato accostato alla giovane artista in un gossip che Sarah Toscano ha liquidato con eleganza. “È un grande atleta, lo stimo molto”, ha precisato, lasciando intendere che tutto si riduce a un’ammirazione sportiva e nulla più.

A Verissimo, però, Toffanin ha deciso di stuzzicarla un po’. Le ha ricordato quel famoso “ti amo” rivolto a Berrettini, provocando un sorrisetto complice nella cantante. “Ho molti idoli sportivi“, ha ribattuto lei, cercando di dribblare l’argomento con la stessa agilità che Berrettini riserva alla terra rossa. Il siparietto si è chiuso con un piccolo colpo di scena orchestrato dalla conduttrice: la finta entrata in studio del tennista.

Sarah Toscano è rimasta gelata per un istante, salvo poi sciogliersi in una risata liberatoria. Ma la storia non finisce qui. Ai microfoni di RDS Next, la cantante ha aggiunto un dettaglio che ha fatto schizzare l’asticella delle speculazioni. “Io e Berrettini? Ma magari! Visto che gioco a tennis, avevo detto che lo amavo, è anche un bel ragazzo onestamente”. Poi, il colpo di scena: Berrettini ha risposto, lasciandola interdetta. “Mi sono detta: ‘Come è successo? Sono nel metaverso?'”.

Nessuna storia d’amore all’orizzonte

Durante l’intervista, la conversazione si è spostata anche sulla sfera sentimentale della cantante. Sarah Toscano ha raccontato di non aver ancora vissuto una relazione importante, descrivendosi come una persona molto selettiva. Ha ammesso di non avere fretta e di preferire aspettare qualcuno che sappia davvero conquistarla. “Non voglio accontentarmi”, ha detto con sincerità, dando prova della sua maturità nonostante la giovane età. Ha poi ribadito che, per ora, la sua priorità resta la musica.