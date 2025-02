Fonte: IPA Fedez

Aveva annunciato di voler rivelare delle “chicche” di gossip, e difficilmente Fabrizio Corona non mantiene la sua parola: si parla ancora di Sanremo – precisamente le sue pagelle – ma non solo. Perché, nel dare i voti agli artisti in gara, ha parlato di un presunto incontro tra Fedez e un’altra Big di Sanremo in gara (anche se le sue rivelazioni hanno destato non poche critiche sui social): Sarah Toscano.

Fabrizio Corona, la rivelazione su Fedez e Sarah Toscano

Sanremo 2025 è finito, ma le voci non si sono placate affatto, anzi: se sul palco non abbiamo assistito a scandali o polemiche, fuori dall’Ariston le “chicche” di gossip o le critiche non accennano a diminuire. E ora è arrivato anche Fabrizio Corona in un episodio di Corona On Air sul suo canale YouTube: 13 (intensi) minuti in cui ha parlato della vittoria di Olly, della manager Marta Donà e – naturalmente – non si è astenuto dal menzionare Fedez. E un’altra giovanissima – e meravigliosa – Big di Sanremo, Sarah Toscano.

Secondo i voti delle sue pagelle, Fedez si è meritato un 8 e non un 10 pieno. Il motivo? Lo stesso per cui si sono scatenate altre polemiche, ovvero l’autotune. Poi è il turno di Sarah Toscano, a cui Corona sceglie di dare un 10. “Sapete perché? Dopo l’evento della Warner se n’è andata a casa con Fedez. Brava Sarah”. Non sono mancate ovviamente reazioni ironiche, come “Fedez che si confida di nuovo con Corona è un po’ un amarcord”.

Naturalmente nessuno dei diretti interessati ha commentato la chicca di gossip, che probabilmente cadrà nel vuoto, anche perché si parla di uno scambio social tra Sarah Toscano e il tennista Matteo Berrettini. Sui social, come anticipato, si sono scatenate diverse reazioni negative su quanto scritto da Corona, anche perché il manager di Sarah Toscano è tra i migliori amici di Fedez. “Ragazzi non credetegli, non ci sono foto e nessuno ha detto nulla a parte lui”, e ancora: “Fermate questa cosa, fermiamolo, facciamo qualcosa, proteggiamola, non è vero nulla di quello che dice”. Sottolineiamo, per dovere di cronaca rosa, che Alessandro Rosica ha bollato come “fake” l’indiscrezione su Fedez e Toscano.

Sarah Toscano, lo scambio social con Matteo Berrettini

Tre emoticon del fuoco, e poi l’emoji del cuore: tanto basta al giorno d’oggi per alimentare la macchina del gossip. Ma c’è un precedente, precisamente a Style Magazine, dove a Sarah Toscano è stata rivolta una domanda sul tennista: “Se entrasse Berrettini cosa gli diresti?”, il video è stato condiviso sui social, dove Berrettini ha risposto: “Solo perché non mi conosce…”. La Toscano non si è lasciata sfuggire l’assist: “Si può sempre rimediare”.

La rinascita di Fedez

E intanto Fedez – al secolo Federico Lucia – sta vivendo quella che appare come una vera e propria rinascita: per Sanremo, è stato preparato dalla mental coach Nicoletta Romanazzi e ora si sta dedicando alla sua musica. Fedez è tornato, anche a casa con l’annuncio delle nuove date al Forum di Assago, e non c’è gossip che tenga. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, è tempo di concentrarsi sulla sua carriera artistica dopo il successo sul palco dell’Ariston con Battito.