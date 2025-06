Clara, l’indiscrezione: “Single da settimane”. La verità sulla frecciatina a Sarah Toscano

Fonte: IPA Clara

Clara è la regina del gossip di un’estate torrida che non è ancora cominciata. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe tornata single già da qualche settimana, e non si è fatta mancare nemmeno una frecciatina social. Ma cosa sta succedendo davvero? Vediamo i dettagli di questa piccante indiscrezione, dal presunto addio al fidanzato storico alle voci di rivalità con Sarah Toscano.

Clara è tornata single: la cantante conferma l’addio al fidanzato

La notizia bomba è che Clara non è più fidanzata. Secondo le ultime indiscrezioni, la giovane cantante si sarebbe lasciata circa tre settimane fa con il suo compagno storico, Jacopo Neri, dopo due anni di relazione. La rottura sarebbe avvenuta lontano dai riflettori, in modo pacifico e con la consapevolezza reciproca che l’amore era arrivato al capolinea. Insomma, nessun dramma pubblico né scenate social: anzi, Clara e Jacopo pare si seguano ancora su Instagram e rimangano in buoni rapporti, uniti perfino dall’amato cagnolino di famiglia.

Viene spontaneo chiedersi: c’entra forse Fedez in questa separazione? Dopotutto da settimane impazza il gossip su un presunto flirt tra Clara e il rapper milanese.

Ebbene, stando ai beninformati Fedez non c’entrerebbe assolutamente nulla nella fine della storia. Fonti vicine all’artista assicurano addirittura che tra i due cantanti non c’è alcuna scintilla romantica, rivelando che Clara “non prova nessun tipo di attrazione” per Federico Lucia. Al contrario, chi conosce Clara sussurra che lei potrebbe aver già posato gli occhi su un altro ragazzo del suo entourage… ma questa è un’altra storia e, per ora, puro fantagossip.

Fedez e Clara: cosa c’è davvero tra i due?

Ma perché tutti parlano di Clara e Fedez? I due hanno collaborato al tormentone estivo Scelte Stupide, calcando insieme i palchi d’Italia e mostrando un’ottima intesa artistica. Tanto è bastato a far volare l’immaginazione dei fan: c’è chi ha subito pensato che tra loro potesse esserci del tenero oltre la musica.

Il culmine è arrivato quando la rivista Chi ha pubblicato una paparazzata in cui Clara e Fedez sembravano scambiarsi un bacio appassionato durante una cena. Apriti cielo: il presunto scoop ha fatto il giro del web e alimentato i sogni (o gli incubi) di molti.

Clara, però, non è rimasta a guardare. Di fronte a titoli che già parlavano di “nuova fidanzata di Fedez”, la cantante ha subito replicato via Instagram: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”. Parole che hanno fatto capire come per lei quel “bacio” fosse solo un’illusione ottica e tanta fantasia giornalistica.

Sarah Toscano nel mirino? La verità sulla frecciatina social

Come se non bastassero i rumour amorosi, Clara si è ritrovata al centro di un presunto dissing con un’altra giovane cantante: Sarah Toscano, vincitrice di una delle ultime edizioni di Amici, quella del 2023.

Tutto è nato da una Instagram story pubblicata da Clara, che ha subito acceso la fantasia (e la malizia) dei suoi follower. Nelle scorse ore, Clara ha condiviso una clip di Rihanna in cui la popstar diceva: “She could beat me but she could not beat my outfit” (tradotto: “Potrà anche battermi, ma mai il mio outfit”), aggiungendo di suo pugno la frase enigmatica: “Tutto originale in certe…”.

Apriti cielo, di nuovo: molti utenti hanno interpretato quel messaggio come una frecciatina diretta a Sarah Toscano, colpevole di aver “copiato” lo stile di Clara. In effetti Sarah, poco tempo prima, si era esibita al Radio 105 Summer Festival con un top leopardato molto simile a quello sfoggiato da Clara in un’occasione precedente. Coincidenza fashion o provocazione? Il dubbio ha infiammato Twitter (anzi, X), scatenando meme e commenti al vetriolo.

C’è chi ha visto nella story di Clara un modo simpatico per rivendicare la propria originalità sul palco, e chi invece l’ha letta come un attacco gratuito alla collega.

Clara smentisce la rivalità

Di fronte al rischio di una “guerra” social tra fandom, Clara ha deciso di intervenire di persona per spegnere le fiamme sul nascere. Sotto a uno dei post più accesi sull’argomento, la cantante ha lasciato un commento: “Ma amori nooo ahhahah”. Con questo tono affettuoso e scherzoso Clara ha negato di aver lanciato una frecciata a Sarah, smontando sul nascere la teoria del look rubato.

Nessun catfight, dunque, tra le due giovani artiste, anzi, sembra proprio che Clara non avesse alcuna intenzione di offendere o sfidare la collega. Tanto rumore per nulla? Quasi. Di certo, in questo inizio d’estate Clara si è trovata più impegnata a smentire gossip che a cantare.