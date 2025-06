Il bacio di Fedez e Clara, ora parla l’amico del rapper

Fonte: IPA Fedez e Clara

Fedez di nuovo al centro della cronaca rosa dopo la separazione da Chiara Ferragni. L’intesa con Clara, con cui duetta nel singolo estivo Scelte stupide, non è passata inosservata. I due sono stati anche paparazzati mentre si scambiavano un bacio dopo il Radio Zeta Future Hits Festival.

L’ex attrice di Mare Fuori ha però prontamente smentito, parlando di prospettiva della foto. Se Federico Lucia ha preferito invece non commentare i pettegolezzi, il suo amico Il Rosso ha confermato la versione fornita dalla Soccini.

Fedez e Clara stanno insieme?

Durante una live su Twitch, Il Rosso ha raccontato tutta la verità sul bacio tra Fedez e Clara, fotografato dal settimanale Chi lo scorso primo giugno. “Quella sera c’erano 16 paparazzi fuori dal ristorante”, ha spiegato. La Soccini più volte sarebbe uscita dal locale per invitarli ad andarsene: “Hanno iniziato a fare foto ininterrottamente. Lei è uscita più volte a dire stop”.

“Non c’è stato un momento in cui si sono avvicinati se non per salutarsi. Si sono salutati baciandosi sulla guancia, ma hanno preso il frame dove sembra che si bacino a stampo“. Il Rosso ha quindi confermato la versione di Clara, affermando che tra lei e Fedez non c’è alcun interesse romantico ma solo un’amicizia e una collaborazione professionale.

Anche perché Clara risulta fidanzata da qualche tempo con Jacopo Neri, estraneo al mondo dello spettacolo. Una persona molto importante per l’artista, arrivato in un periodo non semplice segnato dalle difficoltà nel mondo della musica: “Lui è stato con me sempre: dal mio momento più brutto a quello più bello che sto vivendo oggi. Sono felice”, ha dichiarato in un’intervista a Verissimo.

Molto diversa, invece, la situazione amorosa di Fedez: il 35enne è attualmente single dopo la chiacchierata rottura con Chiara Ferragni e la presunta storia clandestina con Angelica Montini.

Scelte stupide di Fedez e Clara

Scelte stupide segna la prima collaborazione tra Fedez e Clara. Il testo della canzone racconta la fine di una relazione complicata, piena di contraddizioni, dolore e confusione. Entrambi si trovano di fronte a una persona amata che sembra però indossare una maschera e che si rivela essere altro da ciò che si pensava inizialmente.

Nel brano, che punta a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2025, si percepisce un forte senso di disillusione. L’amore si è trasformato in qualcosa di freddo, meccanico: si mettono alla prova ma il gioco è impari. Si parla di disprezzo negli occhi e sguardi che mettono a disagio, come se la relazione – forse amore o forse solo sesso – sia diventata più una gabbia.

Il ritornello insiste proprio sul significato di questo tema con il verso “togli i sentimenti in eccesso, non mischiare amore col sesso”. È un richiamo a una relazione ormai svuotata, dove l’intimità fisica non è più espressione d’amore ma quasi un modo per colmare i vuoti della propria esistenza.

L’intero rapporto è così governato da una dinamica tossica. Quando uno dei due si allontana, l’altro si avvicina: un’altalena emotiva fatta di ipocrisia e scelte sbagliate. La canzone si chiude senza una vera risoluzione: c’è solo la constatazione che le emozioni, ormai, non fanno né caldo né freddo.