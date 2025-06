Bacio fra Fedez e Clara, i fan impazziscono ma lei replica ancora: “Gli voglio bene”

È ormai chiaro che Fedez è Clara sono i protagonisti dell’estate, e non solo per il loro tormentone estivo. Ormai da tempo i due sono finiti nel mirino dei rumors per via di una foto che li ritrarrebbe intenti a scambiarsi un bacio: uno scatto che ha ovviamente acceso i riflettori sulla loro relazione che potrebbe non essere solo professionale.

Nonostante una prima smentita, l’entusiasmo dei fan per un possibile nuovo amore tra i due è alto: Clara, però, continua a smentire fermamente qualsiasi implicazione sentimentale.

Bacio tra Fedez e Clara, lei smentisce ancora

Essere famosi e seguitissimi è da sempre una medaglia con due facce ben distinte: da una parte l’affetto del pubblico e grandi soddisfazioni professionali, dall’altra la consapevolezza di dover faticare per mantenere intatta una privacy ormai sotto gli occhi di tutti.

Lo sanno bene Fedez e Clara, che negli ultimi tempi hanno fatto scalpore per una foto compromettente che li vedrebbe scambiarsi un tenero bacio. Effusioni che hanno ovviamente acceso la curiosità di fan e media, che già prima dell’uscita di Scelte stupide, la loro hit estiva, avevano ipotizzato un possibile flirt tra i due.

A nulla è servita la smentita della cantante: una questione di prospettiva, dice Clara, che però non è bastata a spegnere il sogno di molti fan. Ora, Clara è tornata a parlare della questione continuando a sostenere con fermezza la sua posizione: nessuna storia d’amore con Fedez.

Intervistata sul red carpet della 71ma edizione del Taormina Film Fest, la cantante ha spiegato: “ Io penso che il gossip faccia parte del gioco, quindi ok: ci sta”.

Il loro legame, però, è nato grazie alla collaborazione e non ha nulla a che vedere con possibili sentimenti amorosi: “La collaborazione è nata quando mi ha scritto un messaggio dopo Sanremo dicendomi che aveva scritto questa canzone, e che avrebbe voluto che andassi in studio e collaborassi anche io alla scrittura. Gli voglio un grandissimo bene e sono felicissima dell’estate che ci aspetta”.

I dettagli che accendono i rumors su Fedez e Clara

Nonostante Clara continui a sostenere che il rapporto con Fedez sia solo professionale, sono ancora in molti a credere alla veridicità della foto. Negli scorsi giorni, il fotografo autore dello scatto ha voluto rilasciare una dichiarazione che sottolinea ancora una volta ciò che ha visto: un vero bacio, al di là della prospettiva.

E mentre Fedez, che ora è giustamente impegnato a prendersi cura dei suoi sentimenti e della sua famiglia dopo la perdita di nonna Luciana, non si è mai sentito di rilasciare una dichiarazione, i fan continuano a sognare.

Durante la serata del Tim Summer Hits, di cui Fedez e Clara sono stati ospiti con la loro Scelte stupide, il pubblico ha intonato la richiesta di un bacio: un momento che ha visto i due in forte imbarazzo, recuperato poi dall’intervento della conduttrice, Andrea Delogu, che ha cambiato subito argomento. In tutta questa confusione, una cosa è certa: che sia amore o solo musica, l’estate 2025 ha già trovato i suoi protagonisti.