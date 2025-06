Bacio fra Fedez e Clara, le rivelazioni del fotografo che ha scattato la foto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Fedez e Clara

Spuntano nuove rivelazioni sul presunto bacio fra Fedez e Clara. E questa volta a parlare è il fotografo che ha scattato la foto divenuta virale e pubblicata dal settimanale Chi. I diretti interessati hanno smentito l’esistenza di un flirt, ma le versioni sembrano contrastare con alcune testimonianze.

Bacio fra Fedez e Clara, parla il fotografo

Se Clara ha parlato di “questioni di prospettiva”, infuriandosi con chi insinuava l’esistenza di una relazione della cantante con Fedez, il fotografo che ha realizzato lo scatto non ha dubbi.

“Quello che ho fotografato è un bacio – ha dichiarato sempre al settimanale Chi -. Era la prospettiva migliore, perché prima ero coperto da Fedez, che era messo di nuca. Ma erano appicciati”.

Il fotografo ha poi parlato del comportamento di Fedez che sarebbe rimasto sempre accanto a Clara, cercando la vicinanza dell’interprete di Scelte stupide.

“Quando Fedez ha visto i fotografi fuori dal ristorante, ha continuato lo stesso ad avvicinarsi a Clara – ha aggiunto -. Sono arrivate alcune persone a dirci di andare via – il ristoratore, l’assistente di Fedez – ma loro due hanno continuato, soprattutto lui, a cercarsi”.

Qualche giorno fa a parlare era stato invece Il Rosso, amico di Fedez presente alla serata in cui i due si sarebbero scambiati un bacio in un ristorante romano. Nel corso di una diretta su Twitch aveva rivelato: “Quella sera c’erano 16 paparazzi fuori dal ristorante. Hanno iniziato a fare foto ininterrottamente. Lei è uscita più volte a dire stop. Non c’è stato un momento in cui si sono avvicinati se non per salutarsi. Si sono salutati baciandosi sulla guancia, ma hanno preso il frame dove sembra che si bacino a stampo”.

Fedez e Clara stanno insieme?

La domanda dunque resta: Fedez e Clara stanno insieme oppure no? Le ipotesi sono tante e capire dov’è la verità sembra quasi impossibile. In tanti sono convinti che il comportamento dei due cantanti – che sono apparsi sempre complici – sia legato semplicemente alla volontà di fare pubblicità alla loro collaborazione, promuovendola al massimo.

Altri sono certi che si tratti semplicemente di un’amicizia e che l’intesa fra gli artisti sia puramente professionale. Infine c’è chi è certo che Fedez e Clara siano innamorati e stiano tentando in ogni modo di nascondere la relazione.

Fedez, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e alcuni flirt, attualmente risulta single. Archiviato lo scandalo provocato da Corona e la storia segreta con Angelica Montini, il rapper sembra deciso ora a concentrarsi solamente sul lavoro e sul rapporto con i figli Leone e Vittoria, nati dal legame con la nota influencer e imprenditrice digitale.

Clara invece sarebbe ancora fidanzata con Jacopo Neri, una persona lontana dal mondo dello spettacolo, al suo fianco dal 2022. Proprio la cantante nei giorni scorsi era intervenuta, infuriandosi per i gossip riguardo una storia d’amore con Fedez.

“Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”, aveva scritto su Instagram, smentendo l’esistenza di un bacio con il cantante e affermando di avere con il collega esclusivamente un legame artistico.