Clara si confessa sull’ex fidanzato e Fedez: “Faccio fatica a fidarmi”

Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi, Clara fa chiarezza sulla sua vita sentimentale, parlando della rottura con il fidanzato storico Jacopo Neri e del rapporto con Fedez.

Clara, la verità sul rapporto con Fedez e sull’amore

Intervistata dal settimanale F, Clara ha parlato del legame con Fedez. I due hanno collaborato insieme e nell’estate del 2025 sono stati al centro del gossip per un presunto flirt. Prima di era parlato di un bacio fra i cantanti, poi di una storia d’amore tenuta segreta. Ma la coppia, di fatto, non è mai esistita, come ha confermato la stessa Clara.

La cantante ha rivelato di essere rimasta un po’ stordita dal clamore nato intorno alla presunta coppia, ma, grazie al supporto di Fedez, di averci riso su. “Era la prima volta di capitare in una situazione del genere – ha confidato -. L’abbiamo smentito subito e ci abbiamo riso sopra. Fa parte del gioco”.

Reginetta delle classifiche musicali e star di Mare Fuori, Clara ha svelato di cantare spesso d’amore, ma di fare fatica – in questo momento della sua vita – a crederci davvero. “Se credo nell’amore? Faccio fatica – ha rivelato -. A volte con le amiche ce lo domandiamo: ma l’amore esiste davvero? Sono una sognatrice. Mi piace illudermi, anche se poi non ne sono convinta del tutto. Vorrei un amore vero, dove c’è complicità. L’ho vissuto, quindi so che può esistere”.

D’altronde l’artista ha, in fondo, un cuore tenero: “Mi commuovo per gli animali, oppure quando vedo le coppie di anziani che si tengono per mano, e penso: Guarda, allora l’amore esiste”.

L’addio di Clara a Jacopo Neri

Dietro la delusione di Clara forse c’è anche il dolore per l’addio a Jacopo Neri, suo ex storico fidanzato. I due convivevano e si era parlato anche di possibili nozze, prima della fine del legame, arrivato in coincidenza con i gossip sul legame con Fedez.

“È stata una storia molto importante, convivevamo – ha rivelato parlando dell’ex compagno -. Insieme abbiamo costruito un amore equilibrato, rispettoso. Prima di lui, le storie d’amore le schivavo”. Clara ha poi confidato di fare molta fatica a fidarsi oggi: “Perché affidarsi al 100 per cento a qualcuno è difficile. Ho grandi problemi di fiducia. Penso che sia così per molti: chi si fida al cento per cento di qualcuno?”.

Le persone più importanti per Clara oggi restano sua madre e suo fratello. “Penso che a volte noi figli siamo troppo severi con i nostri genitori – ha confidato la cantante, parlando del rapporto con la mamma -. Quando cresci capisci molte cose. Insomma, nessuno ti insegna a fare la mamma, prima”. L’artista ha rivelato di averle fatto per questo un regalo: “Le ho comprato una macchina. Anche perché io non ho la patente”.

Fondamentale per l’attrice e cantante anche suo fratello: “È il mio sangue – ha confessato -. La mia spalla destra. È la persona cui sono più legata. Sembra più grande di me ed è molto severo. Non dice mai: “Brava”. Mi sprona sempre”.

