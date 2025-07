Clara conferma la rottura con Jacopo Neri: “Sono single”

La separazione tra la cantante e il fidanzato storico è ora ufficiale ma Fedez non c'entra nulla: "Non sto con lui", ha assicurato la Soccini

IPA Clara

Dopo settimane di indiscrezioni, malelingue e paparazzate, Clara Soccini ha finalmente fatto chiarezza sulla sua vita privata. La storia con Jacopo Neri, che andava avanti da qualche tempo, è giunta al termine. E no, non c’entrerebbe Fedez, come insinuato da qualcuno. Con il rapper solo un rapporto professionale. A ribadirlo la diretta interessata che si professa single.

Clara e il fidanzato Jacopo Neri si sono lasciati

Clara e Jacopo Neri si sono lasciati. Dopo settimane di rumor, la conferma è arrivata dalla stessa cantante e attrice, 25 anni, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Sono single, e non da molto”. E alla domanda se sia innamorata, ha risposto: “Non lo sono”. Smentita quindi la presunta liaison con Fedez, con il quale ha duettato nel brano Scelte stupide.

Parlando dell’amore in generale, Clara ha aggiunto: “Credo tanto nell’amore, ma non mi innamoro facilmente. È che non riesco a dare fiducia. È una mia paranoia”. Legata all’ex giocatore di basket, 26 anni, dal 2022, Clara ha affermato che è stata la sua “storia più importante”: “Grazie soprattutto a lui ho scoperto il bello di un sentimento equilibrato, senza le turbolenze che vediamo nei film e che spesso noi giovani scambiamo per amore, invece logorano e basta”.

Solo qualche mese fa a Verissimo Clara aveva parlato con un certo entusiasmo della sua storia con Jacopo Neri: “Sono innamorata e sono felicissima”. Jacopo era arrivato in un periodo non semplice per la cantante, segnato dalle difficoltà nel mondo della musica: “Lui è stato con me sempre: dal mio momento più brutto a quello più bello che sto vivendo oggi. Sono felice”.

Poi, però, come spesso succede, qualcosa si è spezzato e i due non sono più riusciti a ritrovarsi, ad andare avanti con la loro relazione. E ora la Soccini preferisce dedicarsi al lavoro, che le sta dando grandi soddisfazioni, e alle amiche più care, con le quali si è concessa una vacanza di relax e divertimento a Mykonos.

Non sono chiari i motivi di questo addio. Secondo alcuni la presenza di Fedez, costantemente accanto a Clara, avrebbe spinto Jacopo Neri a lasciare l’artista. Troppe le indiscrezioni e i gossip riguardo una loro relazione segreta. A pesare sarebbero state le foto di un presunto bacio fra Fedez e Clara, ma anche le continue battute fra i due durante interviste e podcast.

Clara ci ha però tenuto a precisare in più occasioni che è legata a Federico Lucia solo ed esclusivamente da esigenze lavorative e nulla più.

Il commento di Fedez su Clara

Intanto nei giorni scorsi si è espresso sulla vicenda anche Fedez, che ha confermato la versione fornita da Clara: solo stima e amicizia tra i due e nient’altro.

“Quando escono i gossip su di me io ormai non provo più nulla, ma quando frequento persone che non sono abituate a questa cosa, mi rendo conto che ostacola le relazioni umane. Clara ad esempio non era abituata a vivere la mediaticità. Che poi tra di noi non era successo proprio nulla”, ha dichiarato l’ex marito di Chiara Ferragni.