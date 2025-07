Fedez, la verità sul presunto flirt con Clara

IPA Fedez e Clara

L’estate è il momento perfetto per le hit in radio e le notizie che scaldano il gossip. Anche quest’anno, Fedez si ritrova al centro dell’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per la sua vita privata, che continua a far parlare di sé.

Tra serate in discoteca e la promozione del nuovo singolo Scelte stupide, i riflettori restano puntati sul suo rapporto con Clara, la cantante con cui ha collaborato proprio in questo pezzo e che, secondo le voci di corridoio, potrebbe avere un legame speciale con il rapper. Dopo settimane di gossip, foto e indiscrezioni, Fedez ha deciso di fare chiarezza e raccontare la sua versione dei fatti.

Fedez chiarisce le voci sul flirt con Clara

Tra feste, eventi esclusivi e una forte presenza sui social, Fedez rimane uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Come spesso accade, anche la sua vita privata finisce sotto i riflettori, alimentando gossip e curiosità. L’ultimo rumor riguarda proprio Clara, la cantante con cui ha firmato il brano Scelte stupide.

Dopo settimane di chiacchiere e foto ambigue, il rapper ha deciso di rompere il silenzio in un video esclusivo con il giornalista Gabriele Vagnato, scegliendo di fare finalmente chiarezza su tutta la faccenda.

“Quando escono i gossip su di me io ormai non provo più nulla, ma quando frequento persone che non sono abituate a questa cosa, mi rendo conto che ostacola le relazioni umane. Clara ad esempio non era abituata a vivere la mediaticità. Che poi tra di noi non era successo proprio nulla” ha spiegato il cantante.

Nessuna relazione tra i due, quindi, ma semplicemente un rapporto lavorativo che è poi sfociato in una bella amicizia, come aveva già dichiarato Clara in più occasioni. Fedez ha poi ironizzato sulla foto che ha scatenato i rumors, apparentemente un bacio fuori da un locale: “La mia teoria è che è la prima paparazzata della storia fatta con l’intelligenza artificiale. Perché è impossibile. Noi quella sera non ci siamo nemmeno avvicinati per salutarci.”

Fedez, il rapporto coi figli dopo la rottura con Chiara

Dopo aver fatto chiarezza sul suo rapporto con Clara, Fedez si è poi aperto su un altro aspetto molto personale della sua vita: il ruolo di padre. Dietro al personaggio pubblico e alle luci dei riflettori, c’è anche una persona che, come tante, sta affrontando le sfide di una separazione con tutte le difficoltà che questo comporta, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli.

Un rapporto, quello con Leone e Vittoria, che dopo la rottura con Chiara Ferragni è inevitabilmente mutato: “Il rapporto è cambiato nel senso che ho dei giorni prestabiliti per vederli. Ma come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma, perché tanti padri non sono nella mia stessa situazione. L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate che mi aiutassero.” A supporto di Fedez, quando è impegnato per lavoro, c’è il padre Franco.

Anche se le scelte fatte non sono sempre facili da spiegare, Fedez sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo sincero con i figli: “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia.”