Fonte: IPA Fedez e Clara, bacio paparazzato in centro a Roma

Fedez e Clara stanno insieme? Da giorni ormai il gossip impazza ma chi ha un po’ d’esperienza in questioni del genere, non vede altro che una manovra di marketing. Il loro singolo estivo Scelte stupide doveva essere lanciato in qualche modo e si è scelta la via del dico/non dico.

Tanti ammiccamenti, risposte fornite solo parzialmente e sguardi, tanti sguardi, troppi (decisamente). Si è poi arrivati al bacio, in pubblico, con i paparazzi a un passo, consci del fatto che lei è fidanzata. Che dire, la relazione segreta meglio celata di sempre. Proviamo però a riassumere il tutto, spiegando come stanno le cose, forse.

Il bacio tra Fedez e Clara

Sulle pagine di Chi non ci sono dubbi. È da aprile che si parla della storia tra Fedez e Clara, si legge, e ora c’è la prova. Il magazine sottolinea il tutto fin da quando sono stati visti insieme, a cena, dopo la registrazione di Scelte stupide.

Ora però c’è la prova schiacciante, un bacio dato in pubblico al termine di una serata trascorsa in un locale, non da soli. Questo non è più un rapporto di lavoro, viene ribadito. Il tutto è accaduto a Roma, all’uscita del ristorante Il Marchese. I due sono stati a cena dopo l’esibizione al Radio Zeta Future Hits Live 2025 dello scorso 1 giugno.

Queste foto giungono dopo una live su Twitch che per molti rappresentava già la prova decisiva. A domanda diretta, “sei fidanzata?”, Clara aveva tentato di sviare, incrociando con lo sguardo con Fedez che, subito, aveva zittito tutti così: “Ma fatti i c***i tuoi”. Il motivo? L’artista è da tempo fidanzata con Jacopo Neri.

Clara pronta al matrimonio

Come detto, tutto sembra fin troppo orchestrato. Un bacio in pubblico, con i paparazzi in agguato, ora che si percepiscono i primi caldi e partono i vari live musicali in giro per l’Italia. Difficile pensare che si stiano gettando le basi per una storia d’amore.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica si è intanto espresso con toni duri su Instagram. Nel suo post la prima cosa che si nota sono le cinque emoji del vomito: “Lui è malato. Ci prova anche con i muri. Non ha mai avuto rispetto per niente e nessuno. Non è la prima volta che va con donne impegnate”.

Lo sguardo poi si poggia su di lei, fidanzatissima. Rosica ha spiegato come i due cantanti abbiano trascorso ben due notti in casa di Fedez. L’assistente di lui li avrebbe coperti con il fidanzato, dicendogli di stare tranquillo e che il rapporto non era altro che lavorativo: “Squallidi”.

Ed ecco poi il dettaglio che pone la ciliegina su questa vicenda che, se fosse reale e non pubblicitaria, sarebbe deplorevole per l’assenza di rispetto dimostrata: “Mi meraviglio di Clara. Doveva sposarsi l’anno prossimo”.

Una questione che riporta alla mente le parole di Gué a Belve. Nel corso della sua intervista ha infatti precisato di fare un lavoro diverso da Fedez, sempre in mezzo al gossip (per sua volontà).

La risposta di Clara

Non si è fatta attendere la storia chiarificatrice e polemica di Clara. Qualcosa che, occorre dirlo, un po’ conferma l’intero iter solito di vicende di questo tipo, ben orchestrate. Senza tag o altro, si è scagliata un po’ contro tutti: “Leggo invenzioni sulla mia vita primata. Ripeto, invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto“.

Non sarebbe stato un bacio sulle labbra, dunque. Non un gesto di quel tipo ma, viene da pensare, un semplice bacio sulla guancia interrotto in questo scatto proprio mentre i due volti erano posti l’uno dinanzi all’altro. Eppure Chi ribadisce che ci sarà un servizio completo in uscita l’11 giugno, con nuove foto presumibilmente. Chi sa fino ad allora quante stream e visualizzazioni accumuleranno i due.