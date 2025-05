Fedez e Clara sempre più vicini e Chiara Ferragni punge l’ex marito

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Chiara Ferragni, Clara e Fedez

Fedez e Clara sono sempre più vicini, mentre Chiara Ferragni punge l’ex marito in una nuova intervista. L’imprenditrice e il cantante si sono ormai separati (fra le polemiche), mettendo fine a quella che sembrava una favola d’amore, ma che si è rivelata una trama ricca di bugie e tradimenti. E ora arrivano, a distanza di mesi, le prime frecciatine fra ex.

Fedez e Clara stanno insieme?

Ma andiamo con ordine. Dopo l’addio, sia Chiara Ferragni che Fedez hanno provato a voltare pagina. L’imprenditrice ha vissuto una storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera, terminata poi con il ritorno del manager dall’ex moglie.

Fedez invece ha chiuso il rapporto con Angelica Montini e ha iniziato a frequentare altre persone, fra cui, si vociferava Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni però il cantante nell’ultimo periodo si sarebbe avvicinato molto ad una collega.

Si tratta di Clara con cui, come ben sappiamo, ha collaborato negli ultimi mesi. I due sono apparsi insieme durante il Concerto di Radio Italia Live, svelando in pubblico una chimica non indifferente.

Ad alimentare i gossip una diretta live di Ash e il Rosso in cui erano presenti sia Fedez che Clara. Nel corso della live alla cantante è stato chiesto se fosse fidanzata. Lei ha tentennato, sorridendo, poi ha cercato riparo nello sguardo di Fedez, che ha provato a deviare il discorso. Un comportamento che ha fatto pensare ad una possibile relazione segreta fra i due.

La frecciatina di Chiara Ferragni a Fedez

Nel frattempo Chiara Ferragni, archiviata la storia d’amore con Tronchetti Provera, è tornata a pungere l’ex marito. In un’intervista rilasciata a Cosmopolitan Turchia, l’influencer ha parlato di relazioni e amore.

“Come donna, per la prima volta da tanto tempo mi sento così equilibrata. Voglio preservare questa sensazione – ha svelato -. Perché, indipendentemente da come appaia dall’esterno, niente può sostituire la sensazione di solidità interiore. Essere Chiara Ferragni ha sempre un significato, ma ora è un’altra cosa”.

Chiara ha poi parlato dell’ultimo anno e delle difficoltà vissute, soprattutto dal punto di vista personale. “L’anno scorso è stato molto difficile per me – ha ammesso -. Ci sono stati momenti in cui mi sentivo persa e non sapevo cosa fare. In quei momenti mi rivolgevo sempre alle persone più vicine a me: la mia famiglia, i miei veri amici che mi conoscono da anni. Grazie al loro supporto, ho ricominciato ad ascoltare la mia voce interiore”.

Poi la frecciatina a Fedez. Quando le è stato chiesto quale fosse la red flag che non ignorerebbe più, Chiara è stata molto precisa: “Uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici. Mai”, ha detto.

Una frase che secondo molti sarebbe riferita proprio a Fedez. Il cantante infatti non ha mai nascosto di mal sopportare la presenza costante degli amici di Chiara Ferragni nella sua vita. Non solo, spesso si è parlato anche di tensioni dell’artista con le sorelle dell’imprenditrice digitale, Valentina e Francesca, a cui lei è legatissima, e con la madre, la scrittrice Marina Di Guardo.