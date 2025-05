Radio Italia Live, le pagelle: Elodie favolosa, Achille Lauro non convince

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Achille Lauro

Canzoni iconiche, pubblico scatenato e grandi artisti sul palco: il Concerto di Radio Italia Live ha regalato, come prevedibili, grandi emozioni. L’evento è andato in scena in Piazza Duomo a Milano di fronte ad oltre 20mila persone.

Tanti i momenti iconici, dall’ingresso di Achille Lauro all’esibizione di Giorgia. Presenti anche Fedez, Lucio Corsi, i Pinguini Tattici Nucleari, Olly e tanti altri artisti che si sono succeduti sul palco.

Fedez delude, ma Clara lo salva: voto 5

Fra gli artisti più attesi sul palco c’era proprio lui, ma Fedez non è andato totalmente incontro alle aspettative dei fan. Il cantante si è esibito sulle note di Battito, ma la sua esibizione è apparsa piuttosto spenta.

Una delusione superata quando accanto a lui sul palco è apparsa Clara. Con la sua energia la cantante è riuscita a contagiare l’ex marito di Chiara Ferragni, regalando un duetto sulle note di Scelte Stupide capace di accendere la piazza.

Giorgia immensa: voto 10

Immensa, unica, straordinaria: descrivere la bravura di Giorgia è davvero difficile, meglio ascoltare la sua voce e vederla conquistare il palco con il suo carisma. Al Concerto di Radio Italia Live la cantante si è presentata con Come saprei, brano iconico e ricco di emozioni, regalando poi una esibizione sulle note di Credo e La cura di me.

Achille Lauro non convince: voto 6

Achille Lauro appare sul palco diverso dal solito con un look che non sembra quasi il suo. Ci aveva abituato ad abiti barocchi e travestimenti particolari, mentre ora lo ritroviamo al Concerto di Radio Italia Live con t-shirt e pantaloni neri.

La voce è sempre la sua, prestata a canzoni di successo come Amor, Amore Disperato e Incoscienti Giovani. Ma qualcosa in questo Achille Lauro non convince, forse perché appare più spento del solito. Lo preferivamo sul palco di Sanremo 2025 dopo il duetto con Elodie, scatenato e spontaneo. Anche se tenere il passo con le grandi performer donne di quest’anno è davvero difficile!

Elodie favolosa: voto 8

Sono senza dubbio le donne a rendere unico questo Concerto di Radio Italia Live. Dopo Giorgia fra le grandi artiste che si sono esibite in Piazza Duomo a Milano c’è Elodie.

Il look, come sempre, è sorprendente. La cantante sceglie per l’occasione un tubino con una stampa in pelle di serpente e dei guanti rossi, dimostrando ancora una volta la sua attitudine da vera popstar!

Olly va sul sicuro: voto 7

Il 2025 è stato senza dubbio il suo anno e Olly va sul sicuro sul palco di Radio Italia Live. Il look con mullet e mini jacket in jeans ribadisce il suo ruolo di icona per la Gen Z. Le canzoni sono quelle che hanno conquistato il Sanremo di Carlo Conti, romantiche e capaci di raccontare la vita quotidiana. Bravo, continua così!

Lucio Corsi delicato e tenero: voto 8

Ormai l’abbiamo capito tutti: è impossibile non amare Lucio Corsi. Delicato ed elegantissimo nella sua giacca panna, l’artista si è esibito al pianoforte, aprendo il concerto e dimostrando ancora una volta il suo grandissimo talento.