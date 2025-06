Morta la nonna di Fedez, il gesto di Chiara Ferragni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Fedez dice addio all’amatissima nonna Luciana e Chiara Ferragni sorprende con un gesto che dimostra il legame, ancora forte, con la famiglia.

Il gesto di Chiara Ferragni per Fedez dopo la morte della nonna

L’influencer infatti ha messo Like al post in cui Fedez ha salutato l’amatissima nonna Luciana. La signora Violini si è spenta a 94 anni, lasciando un vuoto enorme nella famiglia. Il suo legame con Fedez infatti era fortissimo, tanto che era apparsa in numerose foto su Instagram ed era apparsa in varie puntate della docu-serie The Ferragnez che raccontava la vita quotidiana del rapper e di Chiara Ferragni.

Proprio quest’ultima aveva creato un ottimo rapporto con nonna Luciana, così tanto che, in occasione della sua scomparsa, ha voluto fare un gesto importante. L’imprenditrice digitale infatti ha messo Like al post di Fedez che ha voluto ricordare la nonna con una serie di scatti.

Nelle immagini nonna Luciana sorride con Leone, sfila sul red carpet e posa per alcune foto con il famosissimo nipote. Fotografie che raccontano un rapporto forte e importante. “Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”, ha scritto il cantante.

Di fronte a questa perdita importante Chiara Ferragni ha deciso di deporre le armi contro l’ex marito e, anche se non segue più Fedez su Instagram, ha messo Like al dolce messaggio. Sotto il post è apparso anche un commento di Riccardo Nicoletti, il marito di Francesca Ferragni, la sorella di Chiara.

Il rapporto fra Chiara Ferragni e Fedez oggi

Un gesto bellissimo quello di Chiara Ferragni, che ha messo da parte lo scontro con l’ex marito per omaggiare nonna Luciana. L’imprenditrice digitale e il rapper si sono detti addio ormai da diverso tempo e i rapporti, secondo chi li conosce, sono ridotti al minimo.

La coppia ha deciso di mantenere un legame minimo per amore di Vittoria e Leone, i loro figli, dopo il divorzio traumatico e i gossip sul loro legame. Poco dopo l’addio, infatti, era stato Fabrizio Corona ha rivelare l’esistenza di Angelica Montini, la donna di cui Fedez sarebbe sempre stato innamorato.

Dopo la rottura e gli scandali avvenuti in seguito, Chiara Ferragni ha cercato di ricostruire la sua vita, un passo alla volta. Si è concentrata sul lavoro e sui figli, sostenuta dall’amore della famiglia.

L’influencer sembrava aver trovato l’amore, ancora una volta, grazie a Giovanni Tronchetti Provera. La relazione con il manager però è terminata dopo qualche mese a causa – sembra – delle pressioni subite dalla famiglia di lui e dell’eccessiva pressione mediatica sulla coppia.

Oggi Chiara Ferragni è single e decisa a pensare solo a sè stessa e ai figli, consapevole degli errori del passato e fiduciosa nel futuro. Mentre Fedez è finito, ancora una volta, al centro del gossip per via della possibile relazione con Clara. Il rapper e la cantante sono stati immortalati, solo qualche giorno fa, in un ristorante romano fra feeling e un presunto bacio.

Il flirt però è stato negato da Clara che ha parlato di “prospettive”, liquidando l’esistenza di un bacio fra i due.