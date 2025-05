Fonte: IPA Chiara Ferragni

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? Sarebbe finita, così dicono i beninformati, citando fonti vicine all’imprenditrice digitale. Una storia, la loro, che è andata avanti per mesi, non senza difficoltà, ma raccontate sempre dai giornali e mai dai diretti interessati. La volontà di mantenere il legame lontano dalle luci dei riflettori non è bastata a far funzionare le cose, e ora Chiara sarebbe furiosa, tanto da non voler parlare mai più della relazione. Ma procediamo per punti.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, perché sarebbe finita

A darne notizia è MowMag: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sarebbero lasciati (con relativa certezza). Del resto, nel giorno del suo compleanno, la Ferragni era con gli amici più stretti, ma di Tronchetti Provera nemmeno l’ombra. A raccontare la fine di questo amore tanto contrastato (dalla famiglia di lui) sono fonti vicine all’imprenditrice, che affidano ai giornali un ritratto “furioso” di Chiara. “Io non voglio più parlare assolutamente di questa relazione”. Perché? “Sembra stanca di recitare, ancora una volta, in una favola che non esisteva”.

Più volte, invero, si era ipotizzata una fine, una lunga serie di titoli di coda che alla fine sono stati prontamente smentiti. Ma i due appaiono lontani negli ultimi tempi e, dopo quello che ha passato con Fedez, forse Chiara desidera davvero lasciarsi tutto alle spalle per ripartire anche in amore. Sul lavoro, è diventata la proprietaria del suo brand al 99%. Una svolta importante per lei.

I presunti problemi con la famiglia

Solamente un mese fa avevano attraversato un periodo di crisi, raccontato sempre dai giornali: una rottura, quindi, c’era già stata. E, ricostruendo il filo di voci e indiscrezioni, il filo conduttore porterebbe a un nome, ovvero la mamma dell’imprenditore, Cecilia Pirelli, che non sarebbe mai stata felice della loro relazione. Ai tempi, l’imprenditrice digitale piangeva e controllava il telefono pensando a lui: al suo fianco, la famiglia, mamma Marina, le sorelle Francesca e Valentina, e gli amici di sempre.

Nonostante la crisi rientrata, tuttavia, due settimane dopo avevano trascorso il Primo Maggio da “separati”. A ricostruire le ultime della coppia era stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “A lui non piacerebbe più la pressione dei paparazzi a ‘comando'”. Del resto, la pressione mediatica è difficile da reggere, soprattutto quando non si è mai stati sotto le luci dei riflettori per così tanto tempo.

Questa volta, però, secondo Mow, a chiudere la porta sarebbe stata proprio la Ferragni. “La fine di una storia che non vorrebbe neanche commentata nel racconto pubblico”. Gli ultimi anni sono stati delicati e complessi per lei: lo scandalo del Pandoro Gate, la separazione da Fedez (e il divorzio che verrà ufficializzato a breve), il desiderio, sempre fermo, di ripartire e di rimettersi in gioco, arrivando a diventare la proprietaria del suo brand, che aveva descritto come “la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va”. E forse ora, più che mai, è giunto il momento della rinascita e di riscrivere un nuovo capitolo del brand Ferragni. Per l’amore, c’è sempre tempo.