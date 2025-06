È morta la nonna di Fedez, aveva 95 anni: il messaggio commosso su Instagram

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Fedez e sua nonna Luciana

C’era una nonna, tra le più amate del web. Una nonna che leggeva i tarocchi, che faceva ridere Fedez, che su Instagram si definiva “imprenditrice digitale” e che con i suoi 95 anni portati con ironia e dolcezza era riuscita a conquistare tutti. Luciana Violini, la nonna di Fedez, se n’è andata. A darne notizia è stato proprio il cantante, con una storia su Instagram che in poche parole ha commosso tutti.

Morta la nonna di Fedez, aveva 95 anni

“Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto”. Con queste parole semplici e cariche di amore, Fedez ha annunciato la scomparsa della sua adorata nonna, Luciana Violini, venuta a mancare all’età di 95 anni. A dare la notizia è stato lui stesso, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, con l’aggiunta di un cuore rosso accanto alla frase “La tua famiglia ❤️”.

Un messaggio breve, rispettoso, carico di dolore trattenuto. Nessuna ulteriore spiegazione, nessun dettaglio. Né una parola sulle cause, né un accenno ai funerali. E forse è giusto così. Perché Luciana, per quanto diventata nota anche al grande pubblico, era prima di tutto una nonna amata, un punto di riferimento familiare. E davanti alla perdita, il silenzio vale più di mille comunicati.

Una nonna diventata una star (senza volerlo)

Luciana non era una nonna qualunque. Era una nonna moderna, ironica, digitalissima, con un profilo Instagram che contava oltre 150mila follower e post capaci di strappare un sorriso anche nei momenti più grigi. Le sue foto – dalle partite di bowling alle pose accanto a Chiara Ferragni, che chiamava “la mia collega” – erano diventate un piccolo cult della community dei Ferragnez.

Nata il 29 marzo 1930, Luciana aveva saputo conquistare tutti con la sua spontaneità. Il pubblico l’aveva conosciuta meglio anche grazie alla serie Prime Video The Ferragnez, dove compariva accanto a tutta la famiglia, sempre sorridente, sempre partecipe. In una delle puntate più dolci, la si vede ricevere un regalo inaspettato da Fedez: una stella con il suo nome, registrata ufficialmente per il suo compleanno. Un gesto che raccontava tutto il legame profondo tra nonna e nipote.

Da X Factor ai tarocchi: il suo mondo tra tv e affetti

Nonna Luciana era diventata famosa quasi per caso. Era stata ospite alle finali di X Factor, aveva partecipato a eventi mondani con Chiara e Federico, ed era persino comparsa in alcuni videoclip musicali del nipote, in versione rapper. Ma più che la visibilità, a renderla così amata era l’autenticità.

Nel 2019 aveva aperto il suo profilo Instagram ufficiale, e da lì era nato un rapporto diretto con migliaia di utenti che la adoravano per la sua ironia e per i racconti di vita quotidiana, fatti di cure ai nipoti, risate, mare d’estate e letture dei tarocchi.

Sì, perché Luciana Violini – come raccontato più volte dallo stesso Fedez – sapeva leggere i tarocchi, e con uno stile tutto suo, riusciva a vedere oltre, tra ironia e intuito. Alcuni fan avevano scherzato dicendo che aveva previsto perfino la rottura con Luis Sal.

Una donna di altri tempi, che però aveva saputo navigare il presente con una leggerezza disarmante. Nata e cresciuta a Milano, nel quartiere Giambellino, viveva ancora lì, circondata da foto di famiglia appese alle pareti e ricordi sparsi tra cornici e cuscini ricamati. Di lei si sapeva che aveva due figlie: Annamaria, la madre di Fedez, e Giosiana, sua zia.