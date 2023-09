“The Ferragnez 2” a Sanremo: Chiara Ferragni tradita. La verità su Fedez

Sono passati mesi dal Festival di Sanremo che Chiara Ferragni ha co-condotto con Amadeus, eppure si parla ancora del momento che avrebbe scatenato la crisi tra lei e suo marito Fedez. Il motivo? Molto semplice: sono uscite le ultime due puntate di The Ferragnez 2, quelle girate proprio all’Ariston, e nelle quali viene finalmente rivelato quello che si sono detti sul palco dopo il bacio con Rosa Chemical e il finto amplesso mimato in platea. Solo ora emerge la verità.

Chiara Ferragni e Fedez, cosa si sono detti sul palco dell’Ariston

“In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me. Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto… mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura“, ricorda Chiara Ferragni, mentre la rabbia per quanto accaduto è iniziata a salire nel dietro le quinte: “Menomale che non dovevi fare niente”, l’ammonisce l’influencer, consapevole anche che i due si fossero messi d’accordo ben prima dell’esibizione che abbiamo visto in finale.

“Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante. E poi ci sono rimasta doppiamente male perché ne aveva già parlato a Muschio Selvaggio“, ha specificato, sentendosi quindi tradita dal comportamento del marito che le aveva invece promesso che tutto sarebbe andato per il meglio. Lei ha continuato con il suo spettacolo, cercando di mantenere la calma e di “non tremare”, ma di certo non è stato facile. Emblematica, poi, la frase pronunciata in camerino e riferita proprio a Fedez: “Non possiamo portarlo da nessuna parte”.

La verità di Fedez

Il rapper non ha comunque respinto al mittente nessuna delle accuse mosse dalla moglie e, anzi, ha spiegato di aver agito in maniera completamente incosciente: “È stato un gran casino, non ero in bolla, ero completamente fuori di me, non ero completamente lucido. Ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera”.

Ed è qui che Chiara Ferragni specifica di essersi sentita tradita: “Mi sono sentita tradita nella fiducia che ti avevo dato, sapevi assolutamente quanto ci tenevo e non me la sono presa affatto per il bacio. Per una volta ti avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer“. Di certo Fedez non ne esce benissimo, pur con tutte le scusanti del caso, ed è proprio per questo che decide di intervenire su Instagram per chiarire ulteriormente la sua posizione e supportare la moglie, come avrebbe dovuto fare al Festival di Sanremo.

Fedez scrive: “Avrei dovuto supportare Chiara come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale (ha avuto un periodo di depressione dopo l’intervento, ndr) e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.