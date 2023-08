Chiara Ferragni, parole di fuoco contro Fedez: la verità su Sanremo svelata

Fonte: IPA “The Ferragnez 2”, Chiara Ferragni alla premiere: la maxi scollatura lascia senza fiato

The Ferragnez: Sanremo Special, in poche parole, tutta la verità su cosa è successo tra Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo 2023. E possiamo dirlo? Non vediamo l’ora di scoprirlo, dopo mesi di presunte crisi, silenzi, distanze e poi baci, carezze, riallontanementi.. Insomma: cosa ci siamo persi? Cosa è accaduto davvero in seguito a quello che è passato alla “storia dello dello spettacolo” come il “limone Made in Italy” tra Fedez e Rosa Chemical proprio durante l’esibizione di quest’ultima sul palco dell’Ariston? Sapremo tutto il 14 settembre, quando uscirà, appunto, la puntata speciale della serie che racconta le difficoltà e le avventure della vita coniugale di una delle coppie più chiacchierate d’Italia. Ma intanto sappiamo che alcune parole di fuoco sono state dette.. Eccome!

Chiara Ferragni e Fedez: la verità su Sanremo

“Sapeva quanto ci tenevo. Per una volta gli avevo chiesto di esser lì come spettatore non come performer“. Parole di fuoco, pronunciate proprio da Chiara Ferragni nell’anticipazione della puntata della serie The Ferragnez che si propone, almeno da quanto risulta, di fare finalmente luce sul caso Sanremo. L’accaduto lo conosciamo tutti, a dare scandalo è stato il bacio che Fedez ha dato sul palco a Rosa Chemical. La condivisa dall’influencer anticipa i contenuti che saranno visibili su Amazon Prime dal 14 settembre. Attimi inediti, che mostrano quanto accaduto nel dietro le quinte del Festival.

Nel trailer si vede Fedez, che, nel pre-Sanremo, si rivolge alla moglie per incoraggiarla e rassicurarla in un momento di ansia prima dell’importante compito che si preparava a svolgere: “Guarda, l’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io”. Le ultime parole famose: subito dopo, vengono ripercorse le scene che conosciamo: il bacio della discordia, il presunto disappunto di Ferragni durante la pubblicità, i silenzi e i riferimenti alla crisi. Voci che, a quanto pare, tutto erano tranne che campate per aria.

Fedez: “Sono andato via di casa”

In realtà, già nel corso del terzo episodio di The Ferragnez i due avevano ripercorso alcuni momenti di tensione e crisi nella coppia. Fedez, in particolare, aveva approfittato di un momento della terapia di coppia per rivelare di non stare attraversando il periodo molto luminoso del matrimonio. Alla domanda “come state?”, aveva risposto: “Bene, abbiamo litigato poco, sono andato via di casa una volta sola, abbiamo fatto la pace subito. Abbiamo affrontato anche dei momenti di crisi personale e di coppia”. Parole che hanno fatto letteralmente infuriare Chiara Ferragni, intervenuta per chiedere espressamente di non usare la parola crisi: “Ti avevo già detto di non usare la parola crisi, ti avevo chiesto di non tirare neanche fuori l’argomento“.

Lui, senza mollare, aveva replicato: “Fai tu, mi sono già rotto i cogli**i. Mi dice ‘hai addirittura detto una parola che non dovevi dire’, mi sembra che dobbiamo parlare assolutamente di altro. A me va bene, non è un problema, però mi girano i cogli**i che mi dica che non posso usare certe parole”. E poi spiega: “Volevo semplicemente dire che avevo fatto un gesto per te e tu in quel momento non lo avevi apprezzato e che abbiamo litigato per quello. Che cosa ca**o si capiva? E allora non parliamo di un ca**o, che cosa siamo qua a fare?”. Poi tra i due le acque si erano nuovamente calmate grazie al chiarimento e il riavvicinamento nel periodo di profonda difficoltà passato dal rapper, dopo la diagnosi di un tumore al pancreas, fortunatamente superata.