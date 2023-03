Ferragni e Fedez di nuovo insieme. Ecco come allontanano le voci di crisi

Non è trascorso molto tempo dopo l’indiscrezione condivisa da Fabrizio Corona sulle voci di crisi (e di divorzio) tra Chiara Ferragni e Fedez. In realtà l’altalena di conferme, voci e smentite va avanti dalla fine del Festival di Sanremo 2023, dopo il famoso bacio tra Rosa Chemical e il rapper. Il 4 marzo, dopo appena 24 ore dalla notizia sul presunto desiderio dell’imprenditrice di voler divorziare, alla fine la coppia è stata vista insieme in Val Brembana. Una “gita” con i propri figli.

Chiara Ferragni e Fedez insieme in Val Brembana

“Macché crisi”, ha scritto Novella 2000, condividendo gli scatti di Chiara Ferragni e Fedez insieme di Valbrembanaweb. Un momento tutto per loro: la coppia, che vive a Milano, ha scelto di allontanarsi dalla città dopo quanto scatenato dalla dichiarazione di Fabrizio Corona su Telegram. Il tamtam di indiscrezioni ha anche portato il rapper a condividere un messaggio su Instagram. Social dal quale ha scelto di prendersi – almeno per il momento – una pausa.

Insieme, felici, sorridenti, come una famiglia: la Ferragni e Fedez si sono diretti in Val Brembana con i propri figli al seguito, Leone e Vittoria. Sono rimasti sul luogo per il pranzo e il primo pomeriggio, ed esattamente in provincia di Bergamo, nell’agriturismo Ferdy.

Non sono apparsi per nulla in conflitto: la solita complicità di sempre, che tanto manca ai loro follower. Quella stessa complicità a cui loro li avevano abituati, condividendo ogni dettaglio sulla famiglia. Tra passeggiate nella natura e un giro sul pony per i bambini, hanno trascorso un giorno come qualsiasi altra coppia sposata.

Le voci sul presunto divorzio

“Dopo la bufera post Sanremo, le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

Nelle ultime settimane si è detto di tutto sulla presunta crisi nera della coppia d’oro dei social, fino a quando non è arrivato anche Fabrizio Corona, che su Telegram ha condiviso una dichiarazione importante. Negli ultimi giorni, Fedez è mancato anche all’udienza per la strage di Corinaldo e alla conferenza stampa di LOL 3.

La smentita di Fedez

“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto”, dopo le frasi condivise da Fabrizio Corona, Fedez ha scelto di intervenire quasi immediatamente sul suo profilo Instagram. Una secca smentita, in cui ha voluto tuttavia confermare il suo allontanamento dai social, ma non solo.

Ha anche chiarito qual è il suo rapporto attuale con la moglie: la Ferragni lo ha sempre sostenuto, in ogni momento e occasione, non solo lavorativa, ma anche privata. Tutto è bene quel che finisce bene: probabilmente, per saperne di più, dovremo attendere la nuova stagione dei The Ferragnez su Prime Video. O forse no. In ogni caso, la crisi è stata smentita sotto ogni aspetto.