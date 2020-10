Lutto per Mara Venier, addio a Gianni Dei. Il messaggio su Instagram

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier ha condiviso un post su Instagram dove ricorda con un messaggio toccante l’amico fraterno Gianni Dei, scomparso la mattina del 19 ottobre. Solo qualche ora fa, la presentatrice proprio nella puntata di Domenica In del 18 ottobre aveva mandato un saluto speciale all’attore, perché non stava bene.

Gianni Dei si è spento all’età di 80 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 21 dicembre, e lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo, specialmente tra i tanti amici vip come Mara Venier che dalla sua pagina di Instagram scrive: “Gianni mio come farò senza di te ….sei stato tutto per me ,amico,fratello ,complice….come farò dopo 35 anni di fratellanza…..come farò ???? Il mio cuore è spezzato 💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭riposa in pace amore mio💔”. Il messaggio davvero commovente accompagna una foto di Mara Venier insieme a Gianni Dei. I due si abbracciano teneramente, in posa per la foto scattata a Venezia. È stata proprio la presentatrice ad annunciare con questo messaggio social la scomparsa dell’amico.

Molti colleghi della Venier si uniscono al suo lutto. Caterina Balivo commenta: “Nooooo mi dispiace troppo 🙏🏼”. Rita Dalla Chiesa: “Oddio, non ci credo♥️♥️♥️ Un galantuomo. Un sorriso e un abbraccio per te, che ne hai sempre avuti tanti per tutti”. Nunzia De Girolamo invece: “Mi dispiace molto Mara😔🙏🏻. Sapevo che eri molto legata a lui”. E ancora Cristiano Malgioglio: “Abbiamo perso un amico d’oro oltre che speciale e oggi abbiamo il cuore rotto..”.

Anche Nicola Carraro, marito della Venier, fa sentire la sua voce: “Gianni Dei un amico meraviglioso 🙏”. L’attore era molto unito a Mara e Nicola e aveva presenziato a molti eventi della loro vita privata. Dei ha girato una quarantina di film ed è soprattutto noto per la sua attività di caratterista, svolta dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.