Fedez assente per motivi di salute: salta anche l’udienza per la strage di Corinaldo

L’assenza di Fedez sta iniziando a fare troppo rumore. Il rapper di Rozzano, intervenuto personalmente per spiegare di essere nel bel mezzo di un periodo particolarmente difficile, ha saltato la conferenza stampa di presentazione di LOL 3, programma che conduce con Frank Matano (in onda su Prime Video e prodotto da Endemol Shine Italy) e anche l’udienza per la strage di Corinaldo. Vediamo insieme cos’è accaduto.

Perché Fedez era assente all’udienza di Corinaldo

Fedez, al secolo Federico Lucia, avrebbe dovuto testimoniare all’udienza per la strage di Corinaldo, avvenuta presso la discoteca Lanterna Azzurra l’8 dicembre 2018 e nella quale hanno perso la vita 5 ragazzi e una giovane mamma di 39 anni. Il rapper aveva saltato anche la prima convocazione per altri impegni, mentre per questa ha presentato un certificato di malattia con il quale si è dichiarato impossibilitato a presenziare.

Il rapper avrebbe dovuto testimoniare e fare maggiore chiarezza sulle condizioni della struttura nella quale è avvenuta la tragedia. L’artista si trovava infatti presso la discoteca nelle ore precedenti alla strage, motivo per il quale è stato chiamato in udienza per dare la sua versione, almeno per quanto concerne lo stato del locale nel quale si sarebbe dovuto tenere il dj set di Sfera Ebbasta.

Come sta Fedez

A parlare della sua condizione è stato proprio lui, Fedez, che con un breve intervento su Instagram ha voluto spiegare di stare attraversando un periodo particolarmente difficile della sua vita. Ha inoltre escluso sua moglie Chiara Ferragni, che niente avrebbe a che fare con questo momento delicato e che anzi ha ringraziato per il supporto continuo.

Le prime difficoltà sono emerse, almeno agli occhi del suo pubblico, dopo il Festival di Sanremo. Tutto sembrava legato a una presunta crisi con la moglie, che poi lei stessa ha smentito con una foto nella quale stringeva la mano di lui, per poi continuare anche nelle settimane successive alla kermesse nella quale è stato uno dei protagonisti nonostante non fosse in gara.

Si è parlato di divorzio, attraverso le dichiarazioni di Fabrizio Corona, eventualità che però è stata smentita proprio dal diretto interessato attraverso i suoi canali social ufficiali. Intanto, Chiara Ferragni continua a mostrarsi con i suoi figli, oltre a essere tra le protagoniste della Milano Fashion Week che si è conclusa il 27 febbraio 2023.

Perché Fedez è sparito dai social

Ha iniziato a diradare la sua presenza su Instagram già dall’indomani della finale del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Marco Mengoni con il brano Due Vite. Era tornato poi in maniera sporadica, in particolare per scagliarsi contro il programma Fuori dal Coro di Mario Giordano per una presunta inchiesta poco consona, per poi eclissarsi nuovamente e – stavolta – in un modo che è apparso definitivo.

Lui stesso ha cercato di spiegarne le ragioni, attribuendo le cause di questo stop a una particolare condizione che sta cercando di superare. E, per uscirne al meglio, ha deciso di prendersi una pausa da Instagram. A marzo 2022, gli era stato diagnosticato un raro tumore neuroendocrino al pancreas che ha rimosso con una delicata operazione all’addome e che ha superato completamente.