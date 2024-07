Fonte: Ansa Fedez

Quando si tratta di Fedez, siamo abituati a sentire tutto e il contrario di tutto. Perfino se si parla della sua salute. E sì, perché quando tutto viene reso di dominio pubblico, per precisa scelta del diretto interessato che ha voluto instaurare questo tipo di rapporto con i suoi seguaci, è inevitabile che si diffondano voci collaterali rispetto a quella che è la realtà dei fatti. Così, a distanza di poche ore dalle dimissioni dal Policlinico di Milano, parla nuovamente il chirurgo che ha avuto in cura il rapper a ottobre 2023 per emorragia interna – Marco Antonio Zappa – e che proprio l’artista aveva ringraziato sulla porta del Fatebenefratelli del capoluogo lombardo.

I motivi del ricovero di Fedez

Si è trattato ancora di emorragia interna, dichiarata meno grave delle due che l’avevano colpito a ottobre, e fortunatamente risolta in pochi giorni. Ora che Fedez è tornato a casa, a parlare è il chirurgo che l’ha soccorso lo scorso autunno per chiarire la natura dei sanguinamenti che ogni tanto lo costringono a una nuova corsa in ospedale: “Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti di cui ogni tanto soffre non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo”.

E ancora: “Voglio dire chiaramente che il sanguinamento da anastomosi gastro-digiunale dopo intervento di duodeno-cefalo-pancreasectomia è un’evenienza che si può riscontrare in una discreta percentuale di casi, anche a distanza e più di una volta”, ha spiegato il medico, che oggi si mantiene in contatto costante con il rapper che ha definito come un amico.

Questo è quello che ha spiegato Fedez nelle sue storie di Instagram: “Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi, perciò nel punto in cui sono stato ricucito sono più fragile nell’avere ulcere e sanguinamenti”, aveva detto il rapper, che nella mattinata di venerdì 12 luglio è stato dimesso ed è tornato a casa.

Il dottor Zappa precisa inoltre che le emorragie interne sono una complicanza comune nel decorso post-operatorio degli interventi simili a quello che ha subito Fedez: “È un evento legato all’operazione chirurgica e all’anastomosi. Le possibili complicanze di quest’ultima sono soprattutto 3: il sanguinamento, la stenosi (chiusura) e la deiscenza (perforazione). La deiscenza così a distanza non si verifica più, la escludiamo al 100% perché è un rischio limitato alle prime giornate post-operatorie. Mentre la stenosi e il sanguinamento sono due eventi che possono determinarsi anche a distanza di tempo. E il sanguinamento anche in modo ripetuto”, ha spiegato ad AdnKronos Salute.

Come sta Fedez

L’artista di Rozzano si sta riprendendo rapidamente da questi giorni complicati ed è tornato sul lago di Como con i figli, proprio nei luoghi dov’era stato felice con la moglie Chiara Ferragni. Con loro c’è anche Silvio, il cucciolo di golden retriever che ha appena adottato, mentre Leone e Vittoria non si vedono più. “Il tempo lenisce”, ha scritto a corredo del carosello di foto nelle quali ha mostrato alcuni momenti del weekend trascorso in relax, e sembra proprio che la vita passata non sia poi un ricordo così lontano.