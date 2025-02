Fedez, Tapiro d’oro alla madre: “Spero che si risposi”

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la notizia Tapiro d'oro alla madre di Fedez

Mentre Fedez è in gara al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Battito, Striscia la notizia ha pensato bene di consegnare il Tapiro d’oro alla madre del cantante, Annamaria Berrinzaghi, conosciuta ai più come Tatiana. Alla donna, da sempre molto legata al rapper, ha commentato al tg satirico di Antonio Ricci le ultime indiscrezioni sulla vita del figlio, ormai da un anno separato da Chiara Ferragni.

Le parole della madre di Fedez a Striscia la notizia

Intercettata a Sanremo, dove ha ovviamente accompagnato Federico Lucia, Valerio Staffelli di Striscia la notizia ha consegnato alla madre di Fedez il Tapiro d’oro e le ha chiesto se è preoccupata per quello che sta travolgendo il cantante di Rozzano: il divorzio, le “cattive” compagnie frequentate (il rapporto con Luca Lucci, capo ultrà del Milan, arrestato nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva) e poi ancora le rivelazioni sulla presunta amante Angelica Montini.

“Tutti santi siamo diventati… Non sono preoccupata, sono una mamma strana. Io sono una mamma stronza”, ha detto la signora Tatiana a Staffelli. E sulla possibilità di un secondo matrimonio del figlio dopo il divorzio da Chiara Ferragni, ha ammesso: “Prima o poi lo spero per lui, d’altronde è un ragazzo giovane, fallo divertire”. Al momento però Fedez risulta single e forse poco propenso all’idea di convolare nuovamente a nozze.

In che rapporti sono la madre di Fedez con Chiara Ferragni? Non è chiaro. Quando sono venuti a galla i presunti tradimenti del rapper, Tatiana ha condiviso delle parole che sembravano proprio una frecciatina nei confronti dell’ex nuora. “È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la notizia

Chi è Tatiana Berrinzaghi, la madre di Fedez

Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, è la madre di Fedez nonché la sua manager. Una presenza costante per l’artista, fin dai suoi esordi. È parte del team che segue la carriera e l’immagine del cantante: in poche parole, quasi tutte le decisioni che l’artista prende passano prima da lei. Classe 1964, ha creduto da sempre nel talento del figlio, tanto da gestire i suoi primi contratti.

Biondissima, grintosa e tatuata proprio come Fedez, Tatiana è una vera “forza della natura” così come la descrivono gli addetti ai lavori: quando a Federico Lucia fu diagnosticato un cancro al pancreas, la Berrinzaghi trascorse molto tempo in ospedale accanto al figlio, cercando di infondere forza a lui e alla sua famiglia.

“Con mia madre siamo praticamente uguali. Sono un piccolo Stakanov, come lei. E come lei sono molto impulsivo, abbiamo entrambi la tendenza a essere guerrafondai”, ha raccontato una volta Fedez a proposito della madre, alla quale è ovviamente legatissimo.

Annamaria è sposata da oltre trent’anni con Franco Lucia, papà di Fedez. Della sua famiglia, il rapper ha parlato in più occasioni, dipingendoli in modo tutt’altro che ordinario.

“Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. Non erano i classici genitori che ti dicono di aspettare due ore prima di fare il bagno. – ha ammesso – Mia madre lavora con me, mentre mio padre non aveva queste ambizioni. Lui fa il magazziniere, gli manca poco per la pensione”.