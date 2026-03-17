“Terzo figlio per Fedez”, la reazione di Chiara Ferragni

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Chiara Ferragni e Fedez

A Milano si respira aria di festa attorno a Fedez. Dopo settimane di indiscrezioni, è il settimanale Chi a pubblicare le immagini che sembrano confermare i rumor dell’ultimo periodo: vicino al rapper compare Giulia Honegger, sua attuale compagna, e gli scatti sembrano suggerire una dolce attesa.

Le fotografie rese pubbliche dalla rivista ritraggono la coppia nel capoluogo lombardo mentre festeggia quella che appare come una notizia importante. Un clima sereno e complice, che rafforza le voci circolate negli ultimi tempi circa un probabile allargamento della famiglia.

La relazione tra Fedez e Giulia è relativamente recente ma già molto solida. I primi avvistamenti insieme risalgono all’estate scorsa e, da allora, i due non si sono più nascosti. Anche durante il recente Festival di Sanremo, la presenza della stilista e imprenditrice accanto al cantante aveva fatto pensare a un annuncio imminente, poi non arrivato.

In quell’occasione, infatti, il rapper aveva sorpreso tutti parlando dell’arrivo di un chihuahua, Maurizio, lasciando però aperta la porta ad altri sviluppi. Ora non ci sarebbero più dubbi e quella novità sarebbe proprio un terzo figlio.

Terzo figlio in arrivo per Fedez?

Fedez è già padre di due bambini avuti con Chiara Ferragni, dalla quale si è separato ufficialmente nei primi mesi del 2024. Una rottura molto discussa, che ha segnato la fine di una delle coppie più seguite d’Italia.

Dopo la separazione, l’artista è stato spesso al centro del gossip per presunti flirt, nessuno dei quali sembrava destinato a durare. L’incontro con Giulia Honegger, invece, ha segnato una svolta.

La liaison si è consolidata rapidamente, accompagnata anche da un periodo più tranquillo per Federico Lucia, lontano dalle polemiche che avevano caratterizzato i mesi precedenti.

Sul piano professionale, Fedez ha ritrovato centralità grazie al successo musicale e alla partecipazione a Sanremo 2026 insieme a Marco Masini, con il brano Male necessario, classificatosi tra i primi posti.

In questo contesto, la prospettiva di un nuovo figlio appare come un ulteriore passo in avanti nella sua vita privata, ormai stabilmente intrecciata con quella della nuova compagna.

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La reazione di Chiara Ferragni

Ma come avrebbe reagito Chiara Ferragni alla notizia di un terzo figlio di Fedez? Stando a quanto scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è chi dice, l’imprenditrice digitale sarebbe già stata informata della presunta gravidanza. I rapporti tra i due ex coniugi non sarebbero idilliaci, ma restano improntati alla collaborazione per il bene dei figli.

Nonostante il dolore, entrambi hanno voltato pagina. La Ferragni è tornata protagonista nel mondo della moda, tra fashion week e grandi eventi, e avrebbe iniziato una nuova relazione con il manager Jose Hernandez. Una nuova fase personale e professionale che procede parallelamente a quella dell’ex marito.

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La priorità condivisa resta però la stessa: garantire equilibrio e serenità a Leone e Vittoria, che potrebbero presto accogliere un fratellino o una sorellina. Un passaggio delicato, che richiederà – come del resto accade nelle famiglie allargate – collaborazione e maturità da parte di tutti.

Per Fedez potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo. Per Chiara Ferragni l’ulteriore prova di equilibrio. Non resta che attendere la possibile conferma ufficiale.