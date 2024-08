Fedez, malore in aereo: il rapper ricoverato a Brindisi. Il messaggio

Si sarebbe dovuto esibire a Gallipoli, in Puglia, ma Fedez ha avuto un malore in volo ed è stato ricoverato. Come sta

Fedez è stato nuovamente ricoverato. Avrebbe dovuto suonare al famoso Praja di Gallipoli, circondato dall’affetto dei fan, ma un malore in aereo verso la Puglia lo ha sorpreso, costringendolo ad annullare la data. Problematiche che arrivano improvvise, ma, purtroppo, non del tutto in aspettate. Quelle del rapper sono condizioni di salute in costante osservazione, che appena due settimane fa lo avevo visto entrare per un altro ricovero al Policlinico di Milano.

Fedez ricoverato: il malore in volo

“Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene – questo il messaggio dello staff di Fedez, pubblicato sui social per avvisare i fan dell’annullamento dell’attesa data – è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”.

Un messaggio che getta di nuovo un ombre sulle condizioni di salute del rapper di Rozzano. Fedez ha abituato chi lo segue a una comunicazione trasparente. Dopo l’operazione per un tumore al pancreas, sono stati numerosi i ricoveri subiti da Federico, ma questo arriva particolarmente inaspettato, poiché il rapper, appena poche ore prima, mostrava contento la sua estate a Porto Cervo, tra amici, la gioia dei figli e concerti.

Sorrisi, umorismo e segnali rassicuranti, che sono stati invece smentiti dall’ultimo comunicato del suo staff. Si aspettano ora i risultati degli esami per capire quali siano le reali condizioni del rapper. Fedez sembra essere stato dimesso dall’ospedale poche ore dopo il ricovero. Secondo quanto fa sapere la Asl, il cantante è arrivato “alle 22.29 al Pronto soccorso del Perrino, su un’ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di è stato dimesso su sua richiesta”.

L’estate di Fedez

Un’estate solo in apparenza facile e spensierata quella di Fedez. Il rapper condivide come sempre con i suoi fan, i momenti più belli delle sue giornate, facendolo a modo suo, con ironia, spensieratezza e umorismo. Tra giugno e luglio Federico Lucia si è diviso tra lo splendido mare della Sardegna, a Porto Cervo, l’amato Lago di Como e i concerto in giro per l’Italia (e non solo), in compagnia dell’ormai inseparabile cagnolino, Silvio.

Tanti i momenti che il rapper cerca di ritagliarsi con i figli, Leone e Vittora, avuti con l’ormai ex moglie Chiara Ferragni. Al momento del ricovero a Brindisi l’influencer si trovava con i due bimbi in Grecia, in vacanza.

L’ultima volta Fedez era stato ricoverato l’11 luglio. Nonostante la sua trasparenza su quanto accaduto, erano state molte le ipotesi che vedevano il suo stato di salute compromesso da un supposto uso di droghe. Lui stesso aveva sentito il bisogno di spiegare: “Sto leggendo articoli basati non so su cosa, parlano di un mio abuso di alcol e droghe ma non è assolutamente così. Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna. Dove mi hanno operato per rimuovere il tumore, là dove sono stato ricucito, sono più fragile”,

Il chirurgo che a fine settembre 2023 curò Fedez per un’emorragia da due ulcere e che l’artista ringraziò pubblicamente al momento delle dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, Marco Antonio Zappa, in quell’occasione intervenne per spiegare le condizioni del rapper difendendolo pubblicamente. “Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo”, disse. “Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti, di cui ogni tanto soffre non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo”, spiegò.