Fedez, l’addio ai social network: “Ho deciso di parlare tramite la musica”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Fedez

Fedez torna a far parlare di sé per una decisione improvvisa che ha spiazzato i fan: il rapper ha deciso di abbandonare i social e di comunicare solo attraverso la musica e i suoi progetti creativi. Una scelta sorprendente e anche controcorrente per chi, come lui, ha sempre vissuto sotto i riflettori, tra successi, amori e polemiche. Oggi, accanto alla nuova fiamma Giulia Honegger, Fedez sembra voler riscrivere le regole del suo rapporto con la notorietà, scegliendo il silenzio come forma di libertà e abbracciando un cambiamento che sembra essere l’inizio di un nuovo capitolo, più intimo e profondamente personale, concentrato più sulla sostanza anziché sulla forma.

Fedez abbandona i social, su Instagram l’annuncio della decisione

Fedez ha deciso di fare quello che in pochi, nel suo mondo, hanno il coraggio di fare, ovvero spegnere i riflettori dei social e tornare a parlare solo attraverso la musica. Dopo anni in cui ogni pensiero, gesto o emozione è diventato un contenuto virale, condiviso, analizzato al microscopio e giudicato, il rapper ha annunciato la sua scelta con parole chiare: “Da oggi parlerò solo tramite la mia musica”.

Niente più stories, niente post, niente aggiornamenti quotidiani sulla sua vita privata, insomma un addio che sa di liberazione e di voglia di ricominciare da sé stesso.

“Come vedete ho deciso di parlare solo attraverso la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi”: queste sono le ultime parole che Fedez ha condiviso sui suoi canali social per comunicare la sua decisione ai fan. Una scelta che ha spiazzato i più, ma che dopo tutte le vicissitudini vissute dal rapper, non appare poi così priva di senso.

Chi lo segue da anni sa che qualcosa era già cambiato, infatti negli ultimi mesi Fedez si era fatto sempre più silenzioso online, lontano da quella presenza costante che lo aveva reso una delle figure più seguite e discusse del web. Le foto con la compagna Giulia Honegger erano diventate rare, i commenti ironici spariti, le apparizioni ridotte al minimo.

Al loro posto, solo la musica e il suo podcast Pulp insieme a Mr.Marra, progetto in cui ha ritrovato una parte più autentica e creativa di sé. Un ritorno alle origini, quasi una riconciliazione con l’artista che era prima che tutto diventasse un contenuto da condividere.

Fedez e Chiara Ferragni, lei di nuovo in pista, lui sceglie la musica

Dietro la decisione di Fedez di dire addio ai social non c’è solo la stanchezza di chi ha vissuto troppo tempo sotto i riflettori, complice anche il suo matrimonio con Chiara Ferragni, ma anche la consapevolezza che la sovraesposizione ha un prezzo: l’immagine spesso prende il sopravvento sulla persona e l’artista finisce per essere giudicato più per i suoi post che per le sue canzoni.

E Fedez questo lo sa bene visto che negli ultimi anni ha attraversato momenti intensi come la malattia, la fine del suo matrimonio, il ritorno sulle scene musicali, la nuova relazione con Giulia, persino il cane Silvio: tutto raccontato e commentato, spesso fino all’eccesso e dunque era forse inevitabile che ad un certo punto il rapper sentisse il bisogno di staccare, di respirare, di tornare a essere semplicemente Federico (il suo vero nome) e, soprattutto, tornasse a una dimensione più umana e meno sovraesposta.

E se qualcuno teme che questa scelta possa allontanarlo dai fan, in realtà potrebbe avere l’effetto opposto perché dietro l’immagine pubblica, dietro le polemiche e i gossip, c’è sempre stato un artista capace di raccontare la sua vulnerabilità con sincerità. Forse è proprio questo che lo ha reso tanto seguito, ovvero la capacità di mostrarsi vero, anche quando fa male, proprio come accaduto all’ultimo Festival di Sanremo dove con il suo brano Battito ha riabilitato la sua figura artistica e umana dopo tante vicissitudini.

E mentre Chiara Ferragni sembra essersi completamente ripresa dopo gli scandali che l’hanno colpita negli ultimi mesi, ed è tornata in pista con un nuovo brand, Fedez sembra pronto a voltare pagina e lo fa senza polemiche, senza dichiarazioni clamorose, semplicemente con un ultimo messaggio social dove comunica la sua volontà di fare un passo indietro per fare un passo avanti.