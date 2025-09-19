Chiara Ferragni, la strategia per salvare il brand: “Ogni riferimento è puramente casuale”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Chiara Ferragni lancia una nuova collezione

Dopo un’estate intensa, vissuta tra novità personali, Chiara Ferragni torna al centro della scena. Questa volta però non è la sua vita privata a far discutere, ma una novità legata al suo brand.

L’imprenditrice digitale ha regalato ai fan una collezione da vera romantica: una serie di capi che raccontano l’amore dal punto di vista di chi i sentimenti li vive a tuttotondo, momenti di dolore compresi.

Per annunciarne l’uscita, Chiara ha condiviso sui social un post in cui racconta l’idea alla base della capsule, tenendo a sottolineare che non c’è alcuna correlazione con persone e situazioni realmente accadute.

Chiara Ferragni, nuova strategia nella collezione x Rivoluzione Romantica

Un’estate all’insegna della famiglia, della nuova vita da zia e, finalmente, anche dell’amore: così si è raccontata Chiara Ferragni nei mesi più caldi dell’anno. L’influencer, archiviati i momenti di pausa, ha ripreso la routine lavorativa e torna sui social con grandi novità. Il suo brand ha infatti lanciato Chiara Ferragni x Rivoluzione Romantica, una capsule collection dalle note ironiche e, ovviamente, romanticissime.

Una nuova strategia per Chiara, che prende con ironia una delle accezioni più conosciute – e spesso dolorose – quando si parla di sentimenti: la “sottonaggine”. Un termine che ormai è entrato a pieno titolo nel linguaggio online, usato nei meme, nelle conversazioni su TikTok e nelle chat della Gen Z per descrivere quell’amore cieco e spesso doloroso, ma vissuto con la stessa intensità di un grande colpo di fulmine.

“Illusi cronici. Collezionisti di drammi. Sottoni professionisti. Perché l’amore ci prende in giro, ci spezza, ci fa piangere sotto le coperte… eppure continuiamo a inseguirlo come se fosse il nuovo drop del secolo” scrive l’imprenditrice digitale sotto uno dei video che presenta la nuova collezione.

Nel video, Chiara si diverte in una tipica estate italiana: impasta, gioca a carte, passeggia sul lungomare e si gode il sole. Un’atmosfera leggera e nostalgica allo stesso tempo, che richiama immagini da cartolina con il mare sullo sfondo. “Illusi da sempre, illusi per sempre. Non spaccarmi il cuore (è già rotto abbastanza). World’s best sottona, perché se dici di non esserlo mai stato… stai mentendo” continua nella caption.

Sì, perché tutti, almeno una volta, sono stati attratti da un sentimento che, anche se fallimentare fin dalla prima red flag, ci regala attimi di romanticismo puro. Momenti che sembrano eterni fino a quando, inevitabilmente, ci chiudiamo in un nido di tristezza, in attesa della prossima scintilla.

Ed è proprio alle persone innamorate dell’amore, appagante o difficile che sia, che Chiara dedica questa collezione: “Per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile.

E noi ci entriamo sempre a testa alta, perché è l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere”.

Chiara Ferragni, una collezione senza riferimenti

E se Chiara ha finalmente riacceso la voglia di fare moda attraverso il suo brand e il suo romanticismo, in tanti si sono chiesti se questo tipo di collezione avesse a che fare con i risvolti amorosi che ormai da tempo fanno chiacchierare fan e non.

Un dubbio legittimo, che però Chiara ha subito voluto smentire. Al termine del testo a corredo del video, ha scritto: “Ogni riferimento a persone realmente esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale”.

Nessun riferimento, quindi, né a Fedez, ormai ex marito che appare felicemente fidanzato con Giulia Honegger, né a Tronchetti Provera, con cui Chiara sembra aver ritrovato una certa serenità dopo qualche presunta battuta d’arresto estiva.