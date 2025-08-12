Chiara Ferragni in vacanza con Tronchetti Provera: è ritorno di fiamma

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

Fra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera è ritorno di fiamma. Dopo un lungo periodo di lontananza infatti l’imprenditrice digitale e il manager si sarebbero riavvicinati, riscoprendo l’amore. La passione sarebbe scoppiata a Ibiza, dove Tronchetti Provera sarebbe sbarcato per riabbracciare la Ferragni.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera insieme a Ibiza

A raccontare il ritorno di fiamma fra i due era stato, qualche settimana fa, il settimanale Chi che aveva svelato che Tronchetti Provera era sbarcato a Ibiza proprio per stare qualche giorno insieme a Chiara Ferragni. Gli ex dunque si sarebbero riavvicinati, riaccendendo la passione sull’Isla Bonita, fra giornate al mare e cene romantiche, sempre lontano dai riflettori. L’ennesima conferma del ritorno di fiamma arriva da Deianira Marzano. L’esperta di gossip infatti ha pubblicato su Instagram uno scatto realizzato da una fan di Chiara. Nell’immagine si vede l’imprenditrice sorridente e alle sue spalle c’è proprio Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni ormai da diverse settimane è sbarcata a Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze con i figli Leone e Vittoria. Una vacanza fatta d’amore e relax che le ha regalato una nuova serenità, come aveva raccontato lei durante una diretta Instagram di qualche giorno fa. “Ciao ragazzi, mi sembra di non aver parlato di storie da così tanto tempo, ma mi sono davvero goduta le vacanze con i bambini”, ha esordito l’imprenditrice in una storia Instagram – aveva spiegato -. Ha trascorso una settimana ad Ibiza e ci resterà per un’altra settimana: “Ho fatto cose da mamma, escursioni e sono stata al mare ed è stato fantastico, senza trucco, solo con i capelli naturali e un bikini con le trecce. Vorrei che li vedeste, hanno sette e quattro anni. Sono così grandi ora e sono come i miei piccoli avventurieri perché fanno tutto con me. Usciamo a cena ogni sera con i nostri amici e gli altri bambini. È fantastico”.

L’amore di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

La storia d’amore fra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera era iniziata poco dopo l’addio dell’influencer a Fedez. Il manager era riuscito a regalare a Chiara la serenità che cercava dopo lo scandalo causato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sul legame fra l’ex marito e Angelica Montini. A dividere i due però erano arrivati presto i primi problemi. Non solo i pettegolezzi e l’esposizione mediatica eccessiva, con paparazzate e gossip sul loro conto, ma anche l’opposizione della famiglia.

La madre di Tronchetti Provera infatti non avrebbe mai approvato la relazione del figlio con Chiara Ferragni, imponendo alla coppia rigide regole riguardo l’esposizione mediatica. “Tutti gli uomini dicono di volere la donna forte e indipendente, che lavora e guadagna bene. Poi sono pochi quelli che non si sentono minacciati nel proprio ego da questo. Quei pochi sono quelli che dovrebbero essere al nostro fianco”, aveva detto la Ferragni, ospite del podcast di sua sorella Valentina, poco dopo la rottura.

La lontananza fra i due però sarebbe servita a chiarire i sentimenti e, dopo un lungo stop, Chiara e Giovanni si sarebbero ritrovati, scoprendosi più innamorati che mai.