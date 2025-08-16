Chiara Ferragni, vacanza da sogno con Tronchetti Provera nella villa di Ibiza da 5mila euro a notte

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

Estate d’amore per Chiara Ferragni che sta vivendo una vacanza da sogno a Ibiza in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera dopo il recente ritorno di fiamma. I due, dopo un periodo di separazione, si stanno godendo un soggiorno in una villa super lusso da 5mila euro al notte. Un luogo magico e super esclusivo in una delle zone più belle dell’Isla Bonita.

La villa da sogno di Chiara Ferragni a Ibiza

Per le sue vacanze d’amore a Ibiza infatti Chiara Ferragni ha scelto di soggiornare al 7Pines Resort, un complesso esclusivissimo che si trova a Ibiza. Per la precisione l’influencer si trova con Giovanni Tronchetti Provera e gli amici nella mega villa Grand Villa. Una magione privata con quattro camere da letto, un raffinato living con angolo cottura, un giardino arricchito da palme, due piscine e due terrazze panoramiche. Il punto forte della villa è l’infinity pool posizionata al secondo piano, caratterizzata da una vasca in vetro trasparente e con una vista straordinaria.

Il prezzo per soggiornare qui ad agosto? Ben 5mila euro a notte. Una cifra folle che Chiara Ferragni si è potuta permettere senza dover mettere mano al suo conto in banca. Nelle foto pubblicate su Instagram, che svelano la bellezza di questo luogo, l’influencer ha infatti aggiunto l’hashtag #ADV il che significa che si tratta di un accordo commerciale con la struttura che le ha concesso il soggiorno in cambio di visibilità.

Le vacanze d’amore di Chiara Ferragni

Nel frattempo le vacanze dell’erede della famiglia Pirelli e dell’imprenditrice continuano. Qualche mese fa, dopo continui tira e molla, Chiara e Giovanni si erano separati. Troppo forte la pressione mediatica nei confronti della coppia e troppo intensa l’opposizione della famiglia di lui nei confronti dell’unione, considerata inappropriata per via del lavoro della Ferragni. Oggi sembra che fra i due sia tornato il sereno. Tronchetti Provera infatti è volato a Ibiza, dove ha raggiunto Chiara Ferragni per trascorrere qualche giorno insieme, ma anche per celebrare il loro anniversario. L’ultimo anno è stato per la coppia piuttosto intenso, segnato da continui pettegolezzi e dall’ombra di un possibile ritorno di fiamma del manager con l’ex moglie.

Chiara invece ha cercato, con non poca fatica, di ritrovare l’equilibrio dopo lo scandalo del tradimento di Fedez e le rivelazioni di Fabrizio Corona. Ha raggiunto un accordo per il divorzio con l’ex marito e ha deciso di concentrarsi sulla sua azienda e sui figli, Leone e Vittoria. Quest’ultimi ormai da tempo non compaiono sul profilo Instagram di Chiara per via di una imposizione di Fedez, deciso a proteggerne la privacy.

“Ciao ragazzi, mi sembra di non aver parlato di storie da così tanto tempo, ma mi sono davvero goduta le vacanze con i bambini – aveva raccontato lei qualche tempo fa nelle Stories di Instagram -. Ho fatto cose da mamma, escursioni e sono stata al mare ed è stato fantastico, senza trucco, solo con i capelli naturali e un bikini con le trecce”. Con lei ci sono anche Leone e Vittoria e, spiegando quanto adori passare il tempo con loro, ha approfittato per aggiornare tutti su quanto stiano crescendo: “Vorrei che li vedeste, hanno sette e quattro anni. Sono così grandi ora e sono come i miei piccoli avventurieri perché fanno tutto con me. Usciamo a cena ogni sera con i nostri amici e gli altri bambini. È fantastico”.